Найкращі образи зірок на червоній доріжці "Оскара-2025" (фото)

У ніч на 3 березня пройшла 97-ма церемонія вручення премії "Оскар" , яка зібрала найяскравіших зірок кіноіндустрії. Червона доріжка знову стала місцем, де модні експерименти та елегантні образи зірок привертали увагу всіх присутніх. Від блискучих суконь до сміливих аксесуарів - на церемонії було чимало моментів, що змусили всіх захоплюватися стилем і витонченістю знаменитостей.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі образи, які підкорили червону доріжку "Оскара-2025", і ділиться ними з вами!

Аріана Гранде

Адріана Гранде з'явилася на церемонії "Оскар 2025" в розкішній блідо-рожевій корсетній сукні від Schiaparelli haute couture, прикрашеній понад 190 000 кришталевих паєток і стразів.

Ця сукня була адаптацією моделі кольору шампань, представленої на показі Schiaparelli під час Паризького тижня високої моди в січні. Стилістка Гранде, Мімі Каттрелл, змінила відтінок на ніжно-рожевий, підкресливши гламурний образ, натхненний її роллю Глінди у фільмі "Wicked: Чародійка". Аріана Гранде (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес привернула увагу на червоній доріжці, обравши розкішну сукню від Ральфа Лорена, натхненну образом Софі Лорен. Обтисла тіло сукня кольору шампань була прикрашена кристалами по всій поверхні та доповнена широким шлейфом.

Акторка підкреслила образ розкішними аксесуарами: великими серйозними гвоздиками, кількома каблучками та сліпучою обручкою для заручин від свого нареченого Бенні Бланко. Селена Гомес (фото: Getty Images)

Демі Мур

Знаменита акторка виблискувала в розкішній сукні зі стразами від Giorgio Armani Privé. Демі Мур (фото: Getty Images)

Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм був одягнений у вовняний піджак кольору слонової кістки, чорні вовняні штани, різнокольорову жакардову сорочку, чорну атласну краватку-метелика, бузковий шарф із крепдешину та чорні лаковані шнурівки - все від Prada.

Джефф Голдблюм з дружиною (фото: Getty Images)

Аксесуари доповнювала яскрава бутоньєрка з фіолетовими квітами. Його дружина також була у сукні Prada.

Джуліанна Гаф

Американська кантрі-співачка, актриса і танцівниця з'явилася на церемонії вручення премії "Оскар" у розкішному образі від Christian Dior. Вона обрала елегантну сукню, яка підкреслювала її витончений стиль та привертала увагу на червоній доріжці. Джуліанна Гаф (фото: Getty Images)

Анок Яй

Супермодель доповнила свою бронзову сукню від Marni загостреним пір'ям, що додало образу драматизму та елегантності. Пір'я стало ключовим елементом колекцій багатьох дизайнерів, підкреслюючи театральність та грайливість. Анок Яй (фото: Getty Images)

Мінді Калінг

Акторка сяяла на червоній доріжці, обравши сріблясту сукню з коротким вирізом від Oscar de la Renta з колекції осінь 2025. Мінді Калінг (фото: Getty Images)

Івон Орджі

На церемонії вручення премії "Оскар-2025" Івон Орджі засліпила очі сміливою сукнею від дизайнера Памелли Роланд. Івон Орджі (фото: Getty Images)

Марісса Боде

Перед зустріччю зі своїми колегами по серіалу "Wicked: Чародійка" Боде позувала в рубіновому платті з блискітками. Особливу увагу привертали її туфлі, натхненні образом Дороті з "Чарівника країни Оз", що додавали образу казковий і елегантний вигляд. Марісса Боде (фото: Getty Images)

Рей

Британська співачка обрала для заходу розкішну червону сукню Vivienne Westwood, виготовлену на замовлення, доповнену ювелірними прикрасами від Lorraine Schwartz.

Рей (фото: Getty Images)

Doja Cat

Doja Cat не перестає дивувати на червоній доріжці, і премія "Оскар-2025" року не стала винятком. Хоча її образ на Met Gala 2024, коли вона з'явилася у мокрій футболці Vetements, був надзвичайно сміливим, її сукня з тваринним принтом на стала справжнім шедевром. Doja Cat (фото: Getty Images)