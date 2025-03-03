На "Оскаре-2025" не почтили память актрисы Мишель Трахтенберг: какая причина

Среди актеров, которые ушли из жизни за прошлый год, не упомянули Мишель Трахтенберг. Актриса умерла на прошлой неделе, вероятно, из-за осложнений после пересадки почки.

На следующий день после этой трагической новости стало известно о смерти еще одного актера - Джина Гекмана. Его не только включили в мемориальное видео, но и посвятили отдельную речь.

Поэтому версия о том, что информация о смерти Трахтенберг поступила слишком поздно, не выглядит убедительной. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Разочарованные поклонники предположили, что Мишель просто не посчитали достойной быть упомянутой рядом с такими легендарными лауреатами "Оскара", как Мэгги Смит и Джина Роулендс, которые также умерли в 2024 году.

В то же время фанаты вспомнили, что в прошлом году на церемонии почтили память Мэтью Перри, хотя он также не был ни победителем, ни номинантом премии.

К тому же на официальном сайте Киноакадемии Трахтенберг есть в мемориальном списке. Это означает, что организаторы действительно могли допустить ошибку и случайно забыть о нем. По крайней мере, поклонники видят в этом единственное возможное объяснение.

Вот что пишут в комментариях:

Где Мишель Трахтенберг? Они смогли включить Джина Гекмана, но не Мишель, которая умерла накануне?

Мне не понравилось, как пренебрежительно на Оскаре отнеслись к Мишель, это несправедливо

Позор "Оскару", что не упомянули Трахтенберг

В сети также возмущены, что не было ни одного упоминания о таких личностях, как Ален Делон, Бернард Гилл и Шеннен Догерти, которые также в прошлом году ушли из жизни.

Они также были важными для отрасли

Не упомянуть Алена Делона - большой позор!

Огромное количество очень заметных упущений. Голливуд даже не может сделать это правильно

Как они могли пропустить смерть такого количества актеров?! Кто руководил этим...

Так много великих забытых здесь персон, которых мы знали и любили, но никогда не упоминались... Они также заслуживают того, чтобы их отмечали и помнили. Мне становится немного грустно

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар", на которой объявили победителей в различных номинациях.

В этом году главным фаворитом стала лента "Эмилия Перес", которая установила рекорд, получив 13 номинаций. Однако главным триумфатором вечера стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток, в том числе в ключевых категориях.

"Оскар" за лучшую мужскую роль достался Эдриану Броуди. Для него это уже вторая награда Киноакадемии после победы в 2003 году за фильм "Пианист". Лента "Бруталист" получила еще две статуэтки - за лучшую операторскую работу (Лола Кроули) и лучшую музыку (Дэниел Блумберг). В целом фильм имел 10 номинаций.

Зои Салдана стала обладательницей премии за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме "Эмилия Перес". Кроме того, песня "El Mal" из этого же фильма была отмечена как лучшая оригинальная песня.

Награду за лучший адаптированный сценарий получил Питер Строан за "Конклав". В номинации "Лучший грим и прически" победу одержал фильм "Субстанция". "Дюна: Часть вторая" была отмечена за лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа "В тени кипариса" иранских режиссеров Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани. А звание лучшего полнометражного анимационного фильма получила лента "Поток" Гинта Зилбалодиса.

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