Forbes назвав імена найбільш високооплачуваних акторів 2024 року: список

Forbes склав список найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду 2024 року. Його очолив Двейн Скала Джонсон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рейтинг Forbes.

За останній рік зірка фільму "Місія: Червоний" Двейн Джонсон заробив 88 мільйонів доларів. Основний дохід акторові приніс гонорар за зйомки у проєкті Amazon, а також частка від прибутку надуспішного мультфільму "Моана-2". Кадр з фільму "Ремпейдж"

Майже не відстав від нього Раян Рейнольдс, який поповнив свій рахунок на 85 мільйонів доларів.

Напарник Джонсона по фільмах "Червоне повідомлення" та "Форсаж" отримав значні гонорари за ролі у "Дедпулі та Росомасі", "Уявних друзях", а також за документальний фільм "Ласкаво просимо в Рексем" про однойменний футбольний клуб, частку в якому він володіє разом із Робом МакЕлгенні. Кадр з фільму "Шестеро поза законом"

Третє місце посів Кевін Гарт. Торік він з’явився у невдалій екранізації гри Borderlands, а також у фільмах "Міцний Гарт" і "Повітряне пограбування", створених для Netflix. Кадр з фільму "Міцний Гарт"

Серед актрис найбільше заробила Ніколь Кідман (31 мільйонів доларів). Кадр з фільму "Дев'ять незнайомців"

Загальна десятка зірок-лідерів виглядає наступним чином:

1. Дуейн Джонсон (88 млн доларів)

2. Раян Рейнольдс (85 млн доларів)

3. Кевін Гарт (81 млн доларів)

4. Джеррі Сайнфелд (60 млн доларів)

5. Г'ю Джекман (50 млн доларів)

6. Бред Пітт (32 млн доларів)

7. Джордж Клуні (31 млн доларів)

8. Ніколь Кідман (31 млн доларів)

9. Адам Сендлер (26 млн доларів)

10. Вілл Сміт (26 млн доларів)

До слова, минулого року рейтинг найдорожчих очолив Адам Сендлер, який у 2023-му заробив 73 мільйони доларів. Багато в чому це вдалося зробити завдяки співпраці актора зі стрімінговим сервісом Netflix.

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