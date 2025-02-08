Расизм і "парад м'яса". Переможці "Оскара", які відмовилися від своїх статуеток: чому вони це зробили

Протягом десятиліть "Оскар" залишається найпрестижнішою кінопремією Голлівуду. Щороку майже 10 тисяч членів Академії кінематографічних мистецтв і наук голосують за найкращих представників індустрії, які отримують свою омріяну золоту статуетку. Хоча не всі достойні митці отримали відзнаки, "Оскар" все одно для багатьох є найвищим і найбажанішим визнанням у світі кіно. Але, виявляється. були й такі зірки, які свідомо відмовилися від нагороди.

Дехто не зміг бути присутнім на церемонії через особисті обставини чи на тлі свого протесту, і у підсумку цілих троє людей відкрито відмовилися від "Оскара". РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про цих людей детальніше.

Дадлі Ніколс

Ще до Марлона Брандо та Джорджа К. Скотта американський сценарист Дадлі Ніколс став першою людиною, яка відмовилася від премії. Він був відомий завдяки своїм роботам у період "золотого віку" Голлівуду. Його авторству належать фільми "Виховання крихітки" (1938), "По кому подзвін" (1943) та "І не залишилось жодного" (1945).

У 1935 році Ніколс написав сценарій до фільму Джона Форда "Інформатор", заснованого на романі Ліама О’Флаерті про Ірландську війну за свободу. Стрічка здобула чотири "Оскари" на 8-й церемонії нагородження, включаючи номінації "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща музика" та "Найкращий сценарій". Проте митець вирішив відмовитися від нагороди на знак протесту проти страйку сценаристів і через те, що Академія не визнавала Гільдію сценаристів.

Академія двічі намагалася вручити Ніколсу статуетку, але він її повертав. Його позиція таки мала значний вплив на ситуацію - у 1938 році Національна рада з трудових відносин офіційно визнала Гільдію сценаристів. Тільки тоді сценарист забрав "Оскар" і прийшов на церемонію. Пізніше він ще тричі номінувався і навіть став президентом Гільдії сценаристів США.

Дадлі Ніколс став першою людиною, яка відмовилася від "Оскара" (фото: Getty Images)

Джордж К. Скотт

Американський актор і режисер Джордж Кемпбелл Скотт відомий своїм потужним екранним образом, і йому вдалося здобути численні нагороди протягом років успішної кар'єри. Найбільш знаковими ролями митця стали генерал Бак Тургідсон у "Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу" (1964) та генерал Джордж Паттон у "Паттон" (1970).

Раніше знаменитість двічі номінувався на "Оскар" за "Найкращу чоловічу роль другого плану" - за "Анатомію вбивства" (1959) та "Шахрая" (1961). Перемога у категорії "Найкраща чоловіча роль" за "Паттона" стала для нього вирішальною. Але актор давно висловлював зневажливе ставлення до Академії, називаючи церемонію "парадом м'яса".

Скотт навіть не з’явився на церемонії нагородження, адже замість цього вирішив подивитися хокейний матч на своєму ранчо в штаті Нью-Йорк. Продюсер Френк Маккарті отримав статуетку від його імені, проте "Оскар" пізніше таки повернули Академії. Наразі нагорода зберігається в бібліотеці Фонду Джорджа К. Маршалла у Вірджинії.

Попри відмову, Скотта повторно номінували на "Найкращу чоловічу роль" наступного року - за стрічку "Лікарня" (1971).

Джордж Кемпбелл Скотт - другий, хто відмовився від "Оскара" (фото: wikipedia)

Марлон Брандо

Американський актор відомий унікальною манерою гри та голосу, і він пережив справжній ренесанс у своїй кар’єрі після ролі Віто Корлеоне у "Хрещеному батьку" (1972). Його гра цього персонажа вважається однією з найкращих акторських робіт в історії кіно. Тому зовсім не дивно, що Брандо - двічі лауреат "Оскара", на який його номінували вісім разів.

"Хрещений батько" отримав дев’ять номінацій на 45-й церемонії "Оскара" і переміг у трьох категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий актор" та "Найкращий адаптований сценарій".

Марлон Брандо у фільмі "Хрещений батько" (кадр з фільму)

Попри те, що у 1954 році Брандо прийняв "Оскар" за "У порту", цього разу він відмовився від нагороди, протестуючи проти расистського зображення корінних американців у Голлівуді. Замість того, щоб з’явитися на масштабному заході, він відправив замість себе активістку і акторку Сашин Літтлфезер, яка від його імені відмовилася від нагороди.

Одягнена в традиційне вбрання апачів, Сашин виголосила коротку промову, в якій засудила індустрію за негативне зображення корінного населення. Їй наказали вкластися у час 60 секунд, інакше б зірку довелося виводити зі сцени.

Реакція залу була неоднозначною: дехто аплодував, інші - освистали її. За чутками, актор Джон Вейн, який був обурений сказаним, намагався прорватися на сцену, але його стримали охоронці. Після цього Академія заборонила виголошувати промови замість лауреатів.

Брандо пізніше таки пояснив свою позицію: "Я не думаю, що люди взагалі усвідомлюють, що кінематограф зробив з американських індіанців та, зрештою, з усіх етнічних меншин і не білих людей".

Що ж стосується самої статуетки, то актор Роджер Мур, який називав переможця, нібито взяв її на кілька вечірок після "Оскара", а потім повернув Академії. Цікаво, що пізніше цей "Оскар" використали як заміну нагороди Чарлі Чапліна.

Окрім того, у червні 2022 року, через роки після скандалу, Академія надіслала Сашин Літлфезер вибачення. У заяві йшлося про те, що публічні знущання, яких вона зазнала через промову, були несправедливими.

"Емоційний тягар, який ви пережили, і вартість вашої власної кар'єри в нашій галузі непоправні. Занадто довго вашу мужність не визнавали. За це ми приносимо наші глибокі вибачення та наше щире захоплення", - зазначали організатори кінопремії.

Які зірки навмисно відмовилися від "Оскара" і чому (фото: Getty Images)

Чи є відмова від "Оскара" сьогодні?

Після рішення Брандо ніхто з лауреатів не відмовлявся від нагороди. Але церемонія неодноразово ставала місцем для скандалів та неочікуваних моментів.

Тим не менше, попри різні суперечки, "Оскар" і нині є головною нагородою у світі кіно, а тому історії тих, хто відмовився від статуетки, залишаються в пам’яті кіноманів.

Що відомо про "Оскар-2025"

У березні відбудеться 97-та церемонія вручення нагород. Академія кінематографічних мистецтв і наук за досягнення в галузі кінематографа знову відзначить найкращі фільми, які були створені минулого року. Масштабна подія пройде в театрі "Долбі" (Лос-Анджелес) і знову стане однією з обговорюваніших подій на наступні кілька тижнів.

До слова, вже відомі номінанти кінопремії, і в числі таких опинився фільм українського виробництва - "Порцелянова війна". Детальніше про це - читайте в іншому нашому матеріалі.

Голосування за номінантів було відкрито 8 січня і мало завершитися 12-го, але на тлі лісових пожеж у Південній Каліфорнії дедлайн продовжили до 17 січня. Тому імена номінантів також назвали кількома днями пізніше.

Крім того, відомо, що через масштабні лісові пожежі церемонія навіть уперше за всю історію опинилася під загрозою зриву. Проте ця інформація офіційно так і не підтвердилася.

"Оскар-2025" могли скасувати (фото: Getty Images)