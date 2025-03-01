"Порцелянова війна": коли в Україні можна буде подивитися фільм-номінант на "Оскар"

На "Оскар-2025", церемонія якого відбудеться у ніч з 2 на 3 березня (за київським часом), претендує фільм "Порцелянова війна". Ця документальна стрічка про війну в Україні претендує на тріумф у категорії "Найкращий документальний фільм". А вже скоро - 6 березня - картину зможуть подивитися у кінотеатрах усі українці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому цей фільм заслуговує на увагу та що очікує на глядачів.

Мистецтво всупереч війні

Попри безперервний гуркіт винищувачів та обстріли, троє харківських художників продовжують творити. Вони знаходять красу серед руїн, доводячи, що навіть у найтемніші часи мистецтво та жага до життя - незнищенні.

Хто стоїть за фільмом?

Режисери стрічки - Слава Леонтьєв та Брендан Белломо. Для них це дебют у повнометражному кіно.

Леонтьєв, художник-графік, який працює з порцеляною, став одним із героїв фільму. Його співрежисер Белломо - американський кінематографіст, лауреат Студентської премії Американської кіноакадемії за короткометражну стрічку "Жива розповідь" 2009 року. Кадр з фільму "Порцелянова війна" (Артхаус Трафік)

Визнання та нагороди

Світова прем'єра "Порцелянової війни", створеної у копродукції України, США та Австралії, відбулася на "Санденсі-2024". Там стрічка здобула Гран-прі журі конкурсу американської документалістики.

Загалом фільм уже має понад 50 нагород та відзнак, зокрема на кінофестивалях у Карлових Варах, Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, а також на Hot Docs, Cinema Eye Honors, премія Гільдії режисерів США та інші. А видання Deadline включило його до топ-10 документалок минулого року. Кадр з фільму "Порцелянова війна" (Артхаус Трафік)

Що кажуть критики?

Фільм отримав високі оцінки від перших глядачів та журналістів. Зокрема Hollywood Reporter пише, що "у фільмі багато краси, за якою стоїть виразний мистецький підхід", а Screen Daily назвав стрічку "особистою сповіддю, що майже як живий альбом спогадів, який поступово наповнюється новими образами".

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