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ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 19:06
ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом
ПриватБанк изменит график работы отделений (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк изменит график работы перед Новым годом 2020

ПриватБанк меняет график работы с 21 декабря 2019 года. Об этом Styler рассказали в пресс-службе банка.

Так, по информации представителей банка, 21 декабря (суббота) отделения ПриватБанка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 30 декабря. Работают все отделения, для которых понедельник - рабочий день.

24 декабря (вторник) режим работы отделений будет сокращен на один час из-за предстоящего праздника - Католического Рождества. 25 декабря будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни.

28 декабря (суббота) работники банка будут отрабатывать из-за переноса рабочего дня с 31 декабря. При этом все отделения будут работать на один час меньше.

1 января 2020 года ПриватБанк работать не будет. 5 января (воскресенье) график работы также будет изменен - отделения будут работать на один час меньше. 6 января (понедельник) отделения ПриватБанка будут работать по графику воскресенья и на час меньше.

7 января ПриватБанк работать не будет по случаю Рождества. 11 января (суббота) сотрудники банка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 6 января. Работать будут отделения, для которых понедельник является рабочим днем. Правда, режим работы отделений при этом будет сокращен на один час.

ПриватБанк сделал важное заявление перед Новым годом

Как работают отделения ПриватБанка в новогодние праздники

Вместе с тем, в ПриватБанке напомнили, что в большинстве городов Украины есть дежурные отделения, которые будут работать в выходные и праздничные дни. А посмотреть информацию относительно графика и расположения отделений можно на сайте финансового учреждения.

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