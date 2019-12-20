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Будут следить через телефон: в ПриватБанке появилось нововведение

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 18:27
Будут следить через телефон: в ПриватБанке появилось нововведение
ПриватБанк объявил о нововведении (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк будет отслеживать перемещение украинцев через смартфон

ПриватБанк будет отслеживать перемещение некоторых украинцев с помощью определения геопозиции в приложении Приват24. Это коснется предпринимателей, зарегистрированных, как ФЛП (физические лица-предприниматели).

В конце 2019 года владельцы счетов ФЛП получили от финансового учреждения новые анкеты о прохождении верификации, которая проводится регулярно. Но в этот раз в процедуре появилось нововведение, ФЛП попросили подписаться под разрешением отслеживать их геопозицию.

Стоит отметить, что верификация является обязательной процедурой, тем кто ее не проходит - блокируют счета.

Таким образом ПриватБанк будет отслеживать передвижение клиентов при помощи Приват24 в смартфонах. Без согласия на получение геолокации дальнейшее прохождение верификации и пользование счетом невозможно.

Предприниматели недовольны подобным нововведением, поскольку, по их мнению, оно похоже на шантаж. Ведь если не подтвердить геолокацию, они не могут получить доступ к счету, на котором деньги.

В ПриватБанке говорят, что подобные меры необходимы, чтобы повысить безопасность платежей.

"Это все нужно для того, чтобы наш антифрод отсекал попытки мошенников завладеть средствами клиентов. Система видит, что владелец счета находится со своим телефоном, например, в Киеве, а его картой пытаются рассчитаться в Днепре", - заявил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, пишет Страна.

Пока что такая инновация коснется лишь бизнесменов - клиентов банка.

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