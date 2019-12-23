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Ощадбанк ошелешив українців сумною новиною перед Новим роком

STYLERЖиття    23.12.2019 - 12:37
Ощадбанк ошелешив українців сумною новиною перед Новим роком
Ощадбанк закриє сотні відділень (фото: РБК-Україна)

Ощадбанк закриє сотні відділень у різних містах України

Ощадбанк закриє близько 500 відділень у різних містах України в рамках оптимізації фізичної мережі філій банку. Таким чином, вже незабаром кількість відділень Ощадбанку може скоротитися до 1800, розповіла перед Новим роком голова наглядової ради фінансової установи Байба Апін.

В Ощадбанку сподіваються, що їм вдасться якомога більше клієнтів перевести в онлайн.

"Як правило, в тих філіях зі старою бізнес-моделлю, що закриваються, сервісів не дуже багато. У нас зараз 2400 відділень. За планом повинно залишитися близько 1800-2000. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси. Як це буде організовано - це інше питання", - сказала голова наглядової ради в інтерв'ю FinClub.

За її словами, філія є лише одним із видів надання банківських сервісів.

"Можна надавати послуги онлайн, можна в партнерстві з ким-небудь", - підкреслила Апін.

Також вона додала, що цей процес не відбувається одномоментно і кожна ситуація розглядається індивідуально. Але затягувати з закриттям працюючих за старою моделлю відділень не можна, так як вони негативно впливають на ефективність роботи банку.

Раніше ми писали про те, що в Приватбанку з'явилося нововведення - банк тепер буде відслідковувати переміщення українців через смартфон.

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