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Не нужно вставлять карту: в Украине появились уникальные банкоматы

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 15:21
Не нужно вставлять карту: в Украине появились уникальные банкоматы
Ощадбанк удивил уникальными банкоматами (коллаж: РБК-Украина)

Ощадбанк позволит украинцам снимать деньги без карт

Ощадбанк установил первые банкоматы с бесконтактным модулем. Это значит, что клиенту не нужно будет вставлять карту, чтобы снять деньги. А вскоре могут появиться банкоматы, для которых карты вообще будут не нужны. Об этом в Facebook рассказал замглавы правления финансового учреждения Антон Тютюн.

По словам представителя банка, уже в первых двух банкоматах 16 декабря были внедрены удобные функции для карт Visa/MasterCard Ощадбанка. Теперь посмотреть баланс или снять наличные можно будет, приложив карту к бесконтактному модулю.

После того, как карта приложена, банкомат запросит ПИН-код, а после его введения можно будет совершать операции.

"Теперь операции в банкоматах будут проводиться гораздо быстрее, и клиенты уже точно не будут забывать карты в банкоматах", - пишет банкир.

Кроме того, Антон Тютюн рассказал, что в ближайшей перспективе планируется запустить более 200 банкоматов с бесконтактными считывателями.

Также добавится возможность считывания карт других банков, токенов Applepay/Gpay, для карт платежной системы "Простир", и расширение списка операций.

Не нужно вставлять карту: в Украине появились уникальные банкоматы

Ощадбанк установил банкоматы с бесконтактными модулями (скрин: facebook.com/aatutun)

Ранее сообщалось, что банки в Украине на новогодние праздники будут работать по определенному графику и расписанию, так как в конце декабря и в начале января перенесено много рабочих дней.

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