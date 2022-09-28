Оселедець пряного посолу вдома: після цього рецепту ви вже не купите магазинний
Оселедець пряного посолу можна легко і швидко приготувати вдома. Тим паче, свіжоморожена риба дешевша, ніж вже засолена.
Рецептом поділилися на каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Складники:
- 1,5 кг оселедця
- 1 л води
- 3 ст. л солі з гіркою
- 1 ст. л зерен коріандру (можна без нього або зменшити кількість)
- 2 лаврових листка
- чорний перець горошком (за бажанням)
Покрокове приготування
Влийте у миску літр води, додайте сіль, перемішайте до повного розчинення.
Висипте на дно контейнеру половину від загальної кількості коріандру, покладіть лавровий листок і кілька горошин чорного перцю.
Оселедець не треба чистити і відрізати голову, треба тільки розморозити. Викладіть оселедець щільно у контейнер. Всипте зверху решту коріандру, лавровий листок.
Залийте оселедець холодним розсолом, щоб вода повністю покривала рибу.
Закрийте оселедець кришкою і поставте в холодильник на 4-5 діб. Оселедець пряного посолу готовий!
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