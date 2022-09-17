Фальшивая икра из сельди: дешево и очень быстро
Скриншот видео: Фальшивая икра из сельди
Фальшивая икра из сельди - невероятно вкусный и красивый рыбный паштет, готовить который просто и бюджетно.
Как это сделать, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Филе сельди - 200-220 г
- Плавленый сыр - 1 шт. (90 г)
- Морковь вареная - 2 шт. небольшие (150 г)
- Сливочное масло - 50 г
Пошаговое приготовление
Перемелите на мясорубке филе сельди, плавленый сыр и вареную морковь. Последний ингредиент придаст паштету "цвет икры". Вместо мясорубки можно воспользоваться блендером, но тогда масса получится совершенно однородной
Добавьте размягченное сливочное масло и хорошо перемешайте. Рыбный паштет готов.
Вкуснее всего его намазывать на свежий хлеб.
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