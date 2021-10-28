Форшмак по-украински: как быстро и вкусно приготовить уникальную закуску

Форшмак - традиционное блюдо еврейской кухни, которое уже не одно десятилетие является любимой закуской в Украине. Рецептов блюда очень много, поэтому поле для экспериментов бесконечное.

Шеф-повар кроме рецепта и пошагового приготовления форшмака предложил вариант, как необычно подать закуску. Но можно обойтись и без этого - форшмак из сельди отлично идет просто с черным хлебом.

Ингредиенты

Для форшмака:

филе сельди - 200 г,

масло сливочное 82,5 % - 60 г,

яйцо куриное - 1 шт.,

белый хлеб - 60 г,

молоко - 80 г,

лук - 20 г,

яблоки сорта "Ренет Симиренка" (или другой сорт яблок с кислым вкусом) - 40 г.

Для икры:

икра щуки - 80 г,

лук-шалот - 10 г,

масло подсолнечное - 10 г.

Для маринованных яблок:

яблоки - 160 г,

уксус белый винный - 50 г,

вода - 100 г,

смесь перцев горошком-2 г,

кориандр горошек - 2 г,

соль - 4 г,

сахар - 24 г.

Для подачи: хлеб ржаной или пшенично-ржаной - 100 г.

Так будет выглядеть наше готовое блюдо:

Фото: yizhakultura.com

Приготовление

Лук порезать мелкими кубиками и залить кипятком на 1 минуту. Яйцо сварить вкрутую (должно кипеть около 8 минут) и разрезать пополам. Белый хлеб замочить в молоке. Сливочное масло оставить для размягчения при комнатной температуре. Тем временем с яблок счистить кожуру и удалить сердцевину.

Положить в блендер филе сельди, подготовленные продукты, кроме масла, и перебить. Затем добавить сливочное масло и вымешать ложкой или лопаткой. При необходимости добавить щепотку соли.

Яблоки порезать на четвертинки, удалить сердцевину и нарезать тоненькими ломтями. Залить маринадом. Чтобы его приготовить, смешать в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения, а затем охладить. Поставить в холодильник залитые маринадом яблоки на 1 час.

Нарезать мелкими кубиками лук-шалот и добавить в икру. Перемешать веничком и постепенно добавлять масло.

Хлеб поджарить на сухой сковородке до образования корочки.

Форшмак выложить на тарелку, положить икру и маринованные яблоки. Подавать с теплыми гренками.

Для справки:

Интересно, что форшмак из сельди относят к классической еврейской кухне. При этом, кроме украинской закуска широко распространена в немецкой, польской, шведской и финской кухнях.