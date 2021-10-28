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Форшмак по-украински: как быстро и вкусно приготовить уникальную закуску

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Четверг 28 октября 2021 11:25
Форшмак по-украински: как быстро и вкусно приготовить уникальную закуску Коллаж РБК-Украина: Как приготовить форшмак
Автор: Светлана Мащенко

Форшмак - традиционное блюдо еврейской кухни, которое уже не одно десятилетие является любимой закуской в Украине. Рецептов блюда очень много, поэтому поле для экспериментов бесконечное.

Как приготовить вкусный форшмак по-украински, рассказал Ярослав Артюх, пишет Їzhakultura.

Шеф-повар кроме рецепта и пошагового приготовления форшмака предложил вариант, как необычно подать закуску. Но можно обойтись и без этого - форшмак из сельди отлично идет просто с черным хлебом.

Ингредиенты

Для форшмака:

  • филе сельди - 200 г,
  • масло сливочное 82,5 % - 60 г,
  • яйцо куриное - 1 шт.,
  • белый хлеб - 60 г,
  • молоко - 80 г,
  • лук - 20 г,
  • яблоки сорта "Ренет Симиренка" (или другой сорт яблок с кислым вкусом) - 40 г.

Для икры:

  • икра щуки - 80 г,
  • лук-шалот - 10 г,
  • масло подсолнечное - 10 г.

Для маринованных яблок:

  • яблоки - 160 г,
  • уксус белый винный - 50 г,
  • вода - 100 г,
  • смесь перцев горошком-2 г,
  • кориандр горошек - 2 г,
  • соль - 4 г,
  • сахар - 24 г.

Для подачи: хлеб ржаной или пшенично-ржаной - 100 г.

Так будет выглядеть наше готовое блюдо:

Форшмак по-украински: как быстро и вкусно приготовить уникальную закуску

Фото: yizhakultura.com

Приготовление

Лук порезать мелкими кубиками и залить кипятком на 1 минуту. Яйцо сварить вкрутую (должно кипеть около 8 минут) и разрезать пополам. Белый хлеб замочить в молоке. Сливочное масло оставить для размягчения при комнатной температуре. Тем временем с яблок счистить кожуру и удалить сердцевину.

Положить в блендер филе сельди, подготовленные продукты, кроме масла, и перебить. Затем добавить сливочное масло и вымешать ложкой или лопаткой. При необходимости добавить щепотку соли.

Яблоки порезать на четвертинки, удалить сердцевину и нарезать тоненькими ломтями. Залить маринадом. Чтобы его приготовить, смешать в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения, а затем охладить. Поставить в холодильник залитые маринадом яблоки на 1 час.

Нарезать мелкими кубиками лук-шалот и добавить в икру. Перемешать веничком и постепенно добавлять масло.

Хлеб поджарить на сухой сковородке до образования корочки.

Форшмак выложить на тарелку, положить икру и маринованные яблоки. Подавать с теплыми гренками.

Для справки:

Интересно, что форшмак из сельди относят к классической еврейской кухне. При этом, кроме украинской закуска широко распространена в немецкой, польской, шведской и финской кухнях.

Ранее мы писали, как приготовить настоящий украинский капустняк.

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