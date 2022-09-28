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Сельдь пряного посола дома: после этого рецепта вы уже не купите магазинную

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 11:57
Сельдь пряного посола дома: после этого рецепта вы уже не купите магазинную Коллаж РБК-Украина: Как приготовить сельдь пряного посола дома
Автор: Светлана Мащенко

Сельдь пряного посола можно легко и быстро приготовить дома. Тем более, свежемороженая рыба дешевле, чем уже засоленная.

Рецептом поделились на канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Составляющие:

  • 1,5 кг сельди
  • 1 л воды
  • 3 ст. л соли с горкой
  • 1 ст. л зерен кориандра (можно без него или уменьшить количество)
  • 2 лавровых листа
  • черный перец горошком (по желанию)

Пошаговое приготовление

Влейте в миску литр воды, добавьте соль, перемешайте до полного растворения.

Высыпьте на дно контейнера половину общего количества кориандра, положите лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Сельдь не нужно чистить и отрезать голову, нужно только разморозить. Выложите сельдь плотно в контейнер. Всыпьте сверху оставшийся кориандр, лавровый лист.

Залейте селедку холодным рассолом, чтобы вода полностью покрывала рыбу.

Закройте селедку крышкой и поставьте в холодильник на 4-5 суток. Сельдь пряного посола готова!

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить фальшивую икру из сельди дома.

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