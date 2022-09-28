Сельдь пряного посола дома: после этого рецепта вы уже не купите магазинную
Сельдь пряного посола можно легко и быстро приготовить дома. Тем более, свежемороженая рыба дешевле, чем уже засоленная.
Рецептом поделились на канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Составляющие:
- 1,5 кг сельди
- 1 л воды
- 3 ст. л соли с горкой
- 1 ст. л зерен кориандра (можно без него или уменьшить количество)
- 2 лавровых листа
- черный перец горошком (по желанию)
Пошаговое приготовление
Влейте в миску литр воды, добавьте соль, перемешайте до полного растворения.
Высыпьте на дно контейнера половину общего количества кориандра, положите лавровый лист и несколько горошин черного перца.
Сельдь не нужно чистить и отрезать голову, нужно только разморозить. Выложите сельдь плотно в контейнер. Всыпьте сверху оставшийся кориандр, лавровый лист.
Залейте селедку холодным рассолом, чтобы вода полностью покрывала рыбу.
Закройте селедку крышкой и поставьте в холодильник на 4-5 суток. Сельдь пряного посола готова!
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