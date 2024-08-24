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Осадча зворушливо звернулася до чоловіка у день його народження: "Щороку подвійне свято"

Юрій Горбунов святкує день народження 24 серпня (Фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Любов Блажко

24 серпня, у День Незалежності України, Юрію Горбунову виповнилося 54 роки, і зі святом його публічно привітала зіркова обраниця Катерина Осадча.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що саме написала у своєму Instagram відома ведуча.

Осадча привітала Горбунова зі святом

У публікації, яку зірка виклала у блозі, вона публічно зізналася у коханні своєму чоловікові та пригадала роки його юності.

"Мій Юрко, коханий, з Днем народження! Коли проголошували відновлення Незалежності України, тобі був 21 рік, вже закінчив інститут, разом з однолітками брали участь в революції на граніті в Києві, й тільки можу уявити, якою очікуваною була Незалежність і як ти радів (хотіла б тоді це бачити на власні очі!)" - написала Осадча.

Осадча привітала чоловіка з днем народження (Фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катерина зазначила, що Юрій - найкращий батько для їхніх синів, і вони старанно готувалися до свята, аби порадувати батька.

"Зараз в нас щороку подвійне свято і я неймовірно вдячна долі, що я з тобою поруч. Ти найкращий тато у світі для наших хлопців і те, як вони готувалися до твого Дня народження, це особливий прояв любові. З Днем народження, мій Юрко, дякую, що терпиш мене і тільки ти знаєш, що в цьому "терпиш", - підкреслила ведуча.

Ведуча показала спільні кадри (Фото: instagram.com/kosadcha)

Окрім того, селебриті опублікувала серію сімейних та романтичних кадрів. Там можна знайти і фото пари удвох, знімки Юрія з маленькими синами, а також фото, на якому Осадча позувала при надії.

"Дякую тобі, моя любов!" - написав в коментарях Горбунов.

Шоумену виповнилося 54 роки (Фото: instagram.com/kosadcha)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники приєднуються до вітань та залишають для шоумена купу приємних слів. Ось деякі з них:

  • "Найкращі вітання всіх причетних до свят! Хай мрії збуваються! Іменинникам, Многая і Блага Літа і всім коло них ! Українці, З Днем Незалежності! Юро, З Днем Народження"
  • "Довгих щасливих років життя вашому чудовому чоловікові разом із вами!"
  • "Щирі вітання! Ви завжди дуже тепло вітаєте одне одного, навіть через екран відчувається ця щирість почуттів"
  • "Як мило! Ви неймовірні! Юрко і його гумор - то наше все! Будь здоровий і щасливий!". 

Пара виховує двох синів - Данила та Івана (Фото: instagram.com/kosadcha)

До слова, Юрій Горбунов - актор, телеведучий, шоумен та заслужений артист України.

З Катериною Осадчою узаконив стосунки у 2017 році. У лютому того ж року в них народився син Іван, а у серпні 2021 - син Данило.

Першою дружиною зірки була акторка балету Івано-Франківського театру Людмила, старша за нього на 10 років. Від цих стосунків він має доньку Ксенію, і у 2011 році вона народила доньку Поліну, зробивши Юрія дідусем.

Осадча також має сина від свого першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком, з яким розлучилася у 2004 році.

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