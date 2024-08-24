Як сьогодні виглядає дикторка, яка першою оголосила про Незалежність українцям (фото)

День Незалежності - важливе свято України. 24 серпня 1991 року, на телеканалі УТ-1 було вперше прочитано Акт, який назавжди змінив нашу історію. І це зробила дикторка Світлана Білоножко, яка нині відома як співачка та народна артистка.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як нині виглядає Білоножко та чим їй запам'ятався цей день.

Україна оголосила про Незалежність - як це було

24 серпня 1991 дикторка вийшла на роботу та готувалася до ефіру. Вона навіть не підозрювала, яку новину вона оголошуватиме.

Артистка пригадувала, що коли дирекція дала їй важливе завдання - просто в ефірі зачитати Акт проголошення Незалежності України, вона злякалася. Тоді Білоножко подумала, що цю місію могли отримати інші професіонали. Але в той день важливу новину мала зачитати саме вона.

Світлана Білоножко у 1991 році (скріншот)

"Я настільки розхвилювалася, що подумалося: це буде мій останній день на телебаченні. Це ж яка відповідальність! Це ж усі будуть дивитися. Та зрозуміла, що виходу в мене немає, опанувала хвилювання й оголосила всій країні цю важливу новину", - розповідала Білоножко в одному з інтерв'ю.

Білоножко в молодості (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Документ, який зачитувала дикторка, був на білому аркуші, який потім забрав редактор (так робили завжди після ефірів). Світлана пригадувала, що не встигла сфотографувати момент проголошення Незалежності. Але її чоловік, відомий артист Віталій Білоножко, усе записав на відео.

Втім, артист, який помер взимку цього року, не публікував ці кадри. І в мережі фрагмент трансляції, на жаль, не зберігся.

Як виглядає Білоножко зараз

На УТ-1 дикторка вела не тільки програму про новини. Вона також виступила авторкою та ведучою проектів "Вечірня казка", Музичний телеярмарок", "Мода, мода", "Зичимо щастя" та багатьох інших.

Втім, Білоножко не тільки працювала на телебаченні. Артистка багато виступала, вона виконала чимало хітів. Нині вона засуджує повномасштабну війну РФ проти України та дає концерти.

Білоножко та її чоловік (скріншот)

Ще у молодості вона зустріла свого обранця, з яким прожила усі ці роки. У шлюбі на світ з'явилися двоє синів.

Разом з Білоножком ще у 1999 році вона заснувала фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець".

Як змінилася Білоножко (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Нині артистці 66 років. Вона не приховує, що дуже сумує за чоловіком, з яким прожила все життя.

Світлана та Віталій Білоножки (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Співачка та її обранець (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

А нещодавно Білоножко розповіла про радісну подію. Її онук одружився. Співачка ділилася щасливими фото з весілля й вразила усіх красою.

Артистка зараз (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)