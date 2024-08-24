Осадчая трогательно обратилась к мужу в день его рождения: "Ежегодно двойной праздник"

Осадчая поздравила Горбунова с праздником

В публикации, которую звезда выложила в блоге, она публично призналась в любви своему мужу и вспомнила годы его юности.

"Мой Юрий, любимый, с Днем рождения! Когда провозглашали восстановление Независимости Украины, тебе был 21 год, уже закончил институт, вместе со сверстниками принимали участие в революции на граните в Киеве, и только могу представить, какой ожидаемой была Независимость и как ты радовался (хотела бы тогда это видеть своими глазами!)" - написала Осадчая.

Осадчая поздравила мужа с днем рождения (Фото: instagram.com/kosadcha)

Также Екатерина отметила, что Юрий - лучший отец для их сыновей, и они усердно готовились к празднику, чтобы порадовать отца.

"Сейчас у нас ежегодно двойной праздник и я невероятно благодарна судьбе, что я с тобой рядом. Ты лучший папа в мире для наших ребят и то, как они готовились к твоему Дню рождения, это особое проявление любви. С Днем рождения, мой Юрко, спасибо, что терпишь меня и только ты знаешь, что в этом "терпишь", - подчеркнула ведущая.

Ведущая показала общие кадры (Фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, селебрити опубликовала серию семейных и романтических кадров. Там можно найти и пары вдвоем, снимки Юрия с маленькими сыновьями, а также фото, на котором Осадча позировала беременной.

"Спасибо тебе, моя любовь!" - написал в комментариях Горбунов.

Шоумену исполнилось 54 года (Фото: instagram.com/kosadcha)

Реакция сети

Коллеги и поклонники присоединяются к поздравлениям и оставляют для шоумена кучу приятных слов. Вот некоторые из них:

"Лучшие поздравления для всех причастных к праздникам! Пусть мечты сбываются! Именинникам, Многая и Блага Лета и всем вокруг них! Украинцы, С Днем Независимости! Юра, С Днем Рождения"

"Долгих счастливых лет жизни вашему замечательному мужу вместе с вами!"

"Искренние поздравления! Вы всегда очень тепло поздравляете друг друга, даже через экран чувствуется эта искренность чувств"

"Как мило! Вы невероятны! Юра и его юмор - это наше все! Будь здоров и счастлив!".

Пара воспитывает двух сыновей - Даниила и Ивана (Фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, Юрий Горбунов - актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины.

С Екатериной Осадчей узаконил отношения в 2017 году. В феврале того же года у них родился сын Иван, а в августе 2021 - сын Даниил.

Первой женой звезды была актриса балета Ивано-Франковского театра Людмила, старше его на 10 лет. От этих отношений у него есть дочь Ксения, и в 2011 году она родила дочь Полину, сделав Юрия дедушкой.

Осадчая также имеет сына от своего первого брака с депутатом Олегом Полищуком, с которым развелась в 2004 году.