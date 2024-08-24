7 зірок, які пошкодували, що прославилися

Спочатку актори та співаки прагнуть слави, але потім не знають, як з нею впоратися.

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон відкрито зізнавався у своєму зневажливому ставленні до ролі вампіра Едварда Каллена в сазі "Сутінки", яка принесла йому світову популярність.

Актор одного разу зазначив, що люди не розуміють, наскільки самотнім можна стати, коли перестаєш жити "нормальним" життям.

"Ви витрачаєте багато часу, намагаючись боротися з цим, але врешті-решт пристосовуєтеся жити інакше", - ділився Роберт.

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

Крістен Стюарт

Партнерка Паттінсона за фільмом "Сутінки" Крістен Стюарт і зовсім охарактеризувала славу як "найгіршу річ у світі" і зізналася, що не розуміє, чому люди прагнуть стати знаменитими.

Крістен Стюарт (фото: Getty Images)

Біллі Айліш

Популярна співачка розповідала, що за ранню славу їй довелося заплатити самітництвом, адже якось, коли вона вирішила покататися на ковзанах із подругою, шанувальники, що оточили Біллі, ледь не затоптали її.

"Я втратила свої підліткові роки, тому що все це почалося, коли мені було 13 років. І немає школи, яка навчить тебе, як бути знаменитим", - зізнавалася Біллі.

Біллі Айліш (фото: instagram.com/billieeilish​​​​​​​)

Меган Фокс

Зірка "Трансформерів" одного разу порівняла славу з булінгом. На думку Фокс, бути знаменитістю - це як зазнавати цькування в школі, але "в глобальному масштабі".

"Усі думають, що ми повинні заткнутися і перестати скаржитися, тому що живемо в особняках або їздимо на Bentley. Чого люди не розуміють, так це того, що над тобою постійно знущаються мільйони людей", - зізнавалася Меган.

Меган Фокс​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Енн Хетевей

Акторка почала свою кар'єру в кіно ще в підлітковому віці і стала відомою лише в 19 років. За її словами, вона не була психологічно готова до такого повороту, і раптова популярність надовго вивела її з рівноваги.

"Я не знала, що мені робити. Я не знала, як із цим тепер взаємодіяти. Мене це напружувало", - згадувала Енн.

Енн Хетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

Джіджі Хадід

Успішна модель відверто розповідала, що втратила багатьох друзів після того, як стала відомою. Говорячи про темний бік слави, Джіджі одного разу навіть не змогла стримати сліз.

"Іноді слава змушує вас відчути, що ви не в силах контролювати своє життя. Я думаю, це і справді складно. Люди постійно засуджують тебе. Вони можуть формувати думку про тебе, ґрунтуючись на моменті, вирваному з контексту, або зовсім помилковому. Я почувалася погано через це", - скаржилася модель.

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Леді Гага

На сцені співачка кардинально змінюється завдяки яскравим образам, тоді як у повсякденному житті вона вважає за краще обходитися без макіяжу і носити простий одяг.

Однак навіть цей прийом не допомагає Леді Газі сховатися від фанатів і журналістів. Співачка із сумом визнає, що, щойно вона виходить з дому, втрачає свою свободу і стає частиною суспільної уваги.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)