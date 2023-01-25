Ось цей швидкий спосіб допоможе перевірить якість сметани: покрокова інструкція

Більшість із нас при покупці сметани керуються лише своїми смаковими уподобаннями. Проте чи задумувались ви над тим, наскільки якісний продукт, який ви звикли брати?

Про те, як правильно вибрати сметану та як перевірити її якість, розповів хімік Гліб Репіч на сторінці в Instagram.

Як вибрати якісну сметану

"Експерти радять звертати увагу на її густину. Якщо ложка у ній стоїть - значить можна купувати. Але насправді цей спосіб ненадійний, бо її густина дуже залежить від температури. А ще - на виробництві до неї можуть дати загущувач - модифікований крохмаль, який легко розчиняється і може згустити будь-що. Навіть сметану, у якій частину вершків замінили на пальмову олію", - пояснює експерт.

За словами Репіча, виявити такий загущувач дуже просто. Потрібно додати кілька краплинок йоду до сметани. Якщо у її складі є крохмаль, то він вступить у реакцію із йодом і забарвить сметану в сірий колір.

Це свідчитиме про неякісний продукт, адже сметана без загущувача при додаванні йоду має набути світло-коричневого кольору.

"Також не забувайте читати склад продукту. Адже якісна сметана має містити лише два інгредієнти - це вершки і закваска", - додає Репіч.

Також користувачі соцмережі під постом хіміка почали ділитися своїми способами перевірки сметани на якість.

"Такий метод перевірки я знаю. А ще можна ложку сметани розмішати в склянці гарячої води. Якщо вона розчиняється, то є дійсна якісна сметана. Бо погана перетворюється на шматки хтозна-чого, які спливають на поверхню", - коментує одна із підписниць Репіча.