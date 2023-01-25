Вот этот быстрый способ поможет проверить качество сметаны: пошаговая инструкция

Большинство из нас при покупке сметаны руководствуются только своими вкусовыми предпочтениями. Однако задумывались ли вы о том, насколько качественный продукт, который вы привыкли брать?

О том, как правильно выбрать сметану и как проверить ее качество, рассказал химик Глеб Репич на своей странице Instagram.

Как выбрать качественную сметану

"Эксперты советуют обращать внимание на ее плотность. Если ложка в ней стоит - значит можно покупать. Но на самом деле этот способ ненадежен, потому что ее плотность очень зависит от температуры. А еще - на производстве к ней могут дать загуститель - легко растворяемый модифицированный крахмал, который может сгустить что угодно. Даже сметану, в которой часть сливок заменили пальмовым маслом", - объясняет эксперт.

По словам Репича, обнаружить такой загуститель очень просто. Необходимо добавить несколько капель йода к сметане. Если в ее составе есть крахмал, то он вступит в реакцию с йодом и окрасит сметану в серый цвет.

Это будет свидетельствовать о некачественном продукте, ведь сметана без загустителя при добавлении йода должна приобрести светло-коричневый цвет.

"Также не забывайте читать состав продукта. Ведь качественная сметана должна содержать только два ингредиента - это сливки и закваска", - добавляет Репич.

Также пользователи соцсети под постом химика поделились своими методами проверки сметаны на качество.

"Такой метод проверки я знаю. А еще можно ложку сметаны размешать в стакане горячей воды. Если она растворяется, то это настоящая качественная сметана. Потому что плохая превращается в куски, которые всплывают на поверхность", - комментирует одна из подписчиков Репича.