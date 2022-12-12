Як перевірити масло на вміст пальмової олії? Хімік назвав легкий спосіб

Деякі виробники масла можуть замінити частину вершків на дешеву пальмову олію або маргарин. Ці складники погіршують якість та смакові властивості продукту. Проте є легкий спосіб перевірити наявність цієї речовини у маслі.

Про те, як це можна зробити вдома за допомогою підручних засобів, розповів хімік Гліб Репіч на своїй сторінці Instagram .

Чим небезпечна пальмова олія у продуктах

Продукти з додаванням пальмової олії довго зберігаються, тримають форму завдяки тугій структурі і коштують недорого. Саме тому ця речовина є такою популярною серед виробників.

Ця олія не горить при стандартних температурах. Але саме через тугоплавкість, пальмова олія становить небезпеку для здоров'я, якщо її постійно споживати.

Пальмовій олії потрібна температура вище за 38 градусів, щоб вона розплавилась. Потрапляючи в шлунок, при температурі 36,6, вона погано перетравлюється і осідає на слизових внутрішніх органів.

Також у пальмовій олії є насичені жирні кислоти, вживання продуктів з її додаванням підвищує їх вміст в організмі вп'ятеро. Це спричиняє збільшення рівня холестерину, посилює ризик захворювань серцево-судинної системи. Саме тому лікарі радять звести до мінімуму вживання продуктів із вмістом пальмової олії.

Як перевірити масло на вміст пальмової олії

Гліб Репіч радить дивитись на колір масла. Той має бути однорідним і світло-жовтим. Потім варто відрізати шматок продукту і залити його окропом.

"Спочатку треба понюхати, бо гаряча вода випаровує ті їдкі речовини, які містилися в маслі й дає можливість оцінити запах. А пахнути воно повинно молоком, вершками, а не хімічними, технічними речовинами", - пояснює хімік.

Після цього варто дивитись на розчин. Каламутність свідчить на наявність молочного білка. Це означає, що у продукті молоко точно є. Але це не надійний показник. Бо його може мати і спред, і масло з пальмовою олією. Єдине, що не дасть такий ефект - чистий маргарин, бо там нема молока.

Також масло повинне спливти на поверхні води, а не розчинитись у ній.

"У маслі 73 % жиру, а він не розчиняється у воді. Масло має спливти. Також варто оцінити смак - він повинен бути ніжним, вершковим, легко танути у роті і розтікатися, а не залишати плівку, наче ви ковтнули олію", - додав Репіч.