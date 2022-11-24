Українцям пояснили, як відрізнити якісний мед від підробки

Не можна уявити зиму без чаю з медом. Але щоб цей продукт приносив ту користь, яку від нього чекають, він має бути натуральним.

Головний міф про якісний мед

"Кажуть, якщо налити натуральний мед на дно тарілки, долити зверху холодної води та робити кругові рухи, то його поверхня прийме форму бджолиних сот. Немов би проявиться генетична пам'ять меду. Але це міф!" - говорить вчений.

За його словами, якщо взяти замість меду цукрову карамель та повторити ті ж дії, то проявляться такі ж соти.

"Насправді, ніякі це не соти, а просто хвилі. Подібні до тих, що вода залишає на поверхні піску у відкритих водоймах. Цей спосіб ніяк не підтвердить вам натуральність меду. Єдине, що в домашніх умовах допоможе відрізнити якісний мед, це ваша власна біолабораторія: очі, нюх і смак", - пояснює учасник проєкту "Пара на мільйон" на Новому каналі.

Як відрізнити якісний мед від підробки (фото: freepik.com)

Як же обрати натуральний мед?

На що варто звернути увагу, аби зрозуміти, що мед справжній?

Консистенція

Восени і взимку весь мед вже має бути кристалізованим. І така консистенція свідчить не про те, що в мед додали цукор, а навпаки: рівномірно кристалізований мед - це показник якості.

Єдиний, який не кристалізується взагалі, - це акацієвий. Але уважно дивіться і на його консистенцію. Хороший мед має стікати рівномірною тонкою цівкою і стелитися гіркою.

Смак

Мед повинен мати яскраво виражений приємний смак і запах. Жодних кислих нот і ноток карамелі. Ковтнувши, відчуєте, ніби трохи дере в горлі. Це означає, що з продуктом усе супер!

Цих критеріїв має вистачити, аби зрозуміти, чи якісний мед ви придбали.

Щоправда, є речі, які просто так, на жаль, не перевірити.

"Єдине, на що ви не можете перевірити мед у домашніх умовах, - це наявність шкідливих речовин та антибіотиків. Тут діє лише добросовісність виробника", - резюмував хімік.