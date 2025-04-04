Що робити у вихідні, щоб не ненавидіти понеділок: поради, які справді працюють

Більшість із нас не встигає по-справжньому відпочити за суботу та неділю - у понеділок тіло ще втомлене, голова тягне назад у ліжко. Але відновитися за два дні можливо, якщо діяти з розумом. Як це виправити?

Як правильно відпочивати у вихідні дні, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Субота. Ви прокидаєтеся після виснажливого тижня, і у вас є всього два дні, щоб якось "перезавантажитися".

"Але замість того, щоб справді відпочити, ви намагаєтесь впхнути у вихідні генеральне прибирання, зустрічі, закупи, перегляд серіалів до третьої ночі й прокрастинацію, загорнуту в "ой, ще трошки полежу", - каже експерт.

Він додав, що у результаті ви в неділю ввечері відчуваєте себе ще більш втомленими, ніж у п’ятницю. Не виснажуйте себе справами ще й у вхідні (фото: pixabay.com)

Тому, якщо мета - справжній відпочинок, ось що лайф коуч радить спробувати:

Не забивайте вихідні справами, які не приносять радості

Якщо субота виглядає як "список покарань" (прання, миття вікон, розбір шаф), то ви не відпочинете. Поставте чітку межу: що можна зробити у будні, робимо у будні.

Різні види активності - різний відпочинок

Якщо ви сидите за комп’ютером 40 годин на тиждень, то пролежати вихідні на дивані - не найкраща ідея.

"Краще змінити активність: прогулянки, спорт, навіть просто зміна локації. Якщо ж робота фізична - дайте собі можливість повалятися і розслабитися", - радить Віталій Курсік. Якщо ви на тижні багато рухалися, то дозвольте собі повалятися (фото: pixabay.com)

Сон - це не втрачений час

Дайте собі виспатися. Ні, не до обіду, а достатню кількість годин, бажано без гаджетів перед сном. Якість важливіша за кількість.

"День для душі"

Виділіть хоча б половину дня на те, що приносить задоволення: книгу, хобі, зустріч із тими, хто наповнює, а не виснажує. Виділіть собі час для приємних занять (фото: pixabay.com)

Замість соціальних мереж - живі емоції

"Подумайте, що залишиться у вас у пам’яті після цих вихідних? Ще два дні нескінченного скролінгу? Чи, може, справжні враження від чогось нового?" - пропонує фахівець.

Головне правило - не робити вихідні "ще одним робочим проєктом".

"Відпочинок - це не тільки про фізичний релакс, а й про перезавантаження мозку. Іноді, щоб відновитися, потрібно просто дозволити собі нічого не робити без почуття провини", - резюмує Віталій Курсік.