На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про "збиття"

У ніч на 26 червня Москва знову зазнала атаки невідомих дронів. Безпілотники збивали як в області, так і над столицею РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно з постами мера Москви Сергія Собяніна, атака на російську столицю почалася приблизно о 02:30 ночі. Вже тоді він прозвітував, що ППО нібито збили 10 дронів, які летіли на місто.

Після цього Собянін продовжував писати посади, де вказував про ліквідацію безпілотників. Причому деякі пости були без уточнення, що дрони "летіли на Москву". Це своє чергу означає, що безпілотники збивали вже над столицею РФ.

Станом на 03:39 виходячи зі слова Собяніна, російська ППО збила нібито вже 30 безпілотних літальних апаратів. Чи є якісь наслідки, наразі невідомо.