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На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про "збиття"

04:33 26.06.2026 Пт
1 хв
Що відомо про атаку дронів на Москву?
aimg Едуард Ткач
На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про "збиття" Фото: наслідки атаки невідомі (Getty Images)
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У ніч на 26 червня Москва знову зазнала атаки невідомих дронів. Безпілотники збивали як в області, так і над столицею РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно з постами мера Москви Сергія Собяніна, атака на російську столицю почалася приблизно о 02:30 ночі. Вже тоді він прозвітував, що ППО нібито збили 10 дронів, які летіли на місто.

Після цього Собянін продовжував писати посади, де вказував про ліквідацію безпілотників. Причому деякі пости були без уточнення, що дрони "летіли на Москву". Це своє чергу означає, що безпілотники збивали вже над столицею РФ.

Станом на 03:39 виходячи зі слова Собяніна, російська ППО збила нібито вже 30 безпілотних літальних апаратів. Чи є якісь наслідки, наразі невідомо.

На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про &quot;збиття&quot;

Атаки на РФ

Нагадаємо, вранці 18 червня українські дрони масовано налетіли на Москву. Як підсумок, безпілотники вразили нафтопереробний завод у районі Капотня , через що на підприємстві спалахнула пожежа. Ця атака була найбільшою за два роки, а москвичі, у свою чергу, скаржилися на "нафтовий дощ".

До речі, президент України Володимир Зеленський повідомив після цього, що Росія перекидає системи ППО до Москви та району Керченського мосту . При цьому на інших напрямках захист значно послабшав.

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