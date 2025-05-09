Вот что с вами произойдет, если вы спите меньше шести часов в сутки: организм такое не простит
Менее шести часов сна - это вовсе не "геройство" и не "режим победителя". Это прямой путь к снижению когнитивных функций, гормональному сбою, повышению риска болезней сердца и даже потере памяти.
Что происходит с вашим телом и мозгом, когда вы хронически не досыпаете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Нарушение работы мозга: внимание, память, решения
Если вы спите меньше 6 часов в сутки, мозг начинает работать в режиме "аварии". Страдает кратковременная память, снижается способность концентрироваться и принимать рациональные решения.
В исследовании Пенсильванского университета участники, которые спали 4-6 часов в течение 2 недель, показали когнитивные результаты, сравнимые с теми, кто не спал вообще 48 часов.
Гормональный сбой
Хронический недосып резко увеличивает уровень гормона стресса - кортизола. Это влияет на иммунитет, пищеварение, настроение и даже внешность (старение кожи, прыщи, отеки). В то же время снижается выработка мелатонина - природного антиоксиданта, который ещё и регулирует цикл сна.
"Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) повышается во время недосыпания, у здоровых женщин в фолликулярной фазе это связано со значительным повышением уровня ТТГ. Это вызывает нарушение менструального цикла, ановуляцию, аменорею и выкидыши", - предупреждает доктор Катарина Ледерле.
Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Американская кардиологическая ассоциация отмечает: сон менее 6 часов повышает риск инфаркта, гипертонии, инсульта. В сердце просто не хватает времени на "перезагрузку" и начинается постепенная деградация системы.
Лишний вес и диабет
Недосып меняет уровень гормонов голода: грелина (увеличивается) и лептина (снижается). Это приводит к перееданию, особенно сладкого и жирного. Также ухудшается инсулиновая чувствительность - а это уже прямой путь к диабету 2 типа.
Иммунитет падает
Сон - ключевой для нормальной работы иммунной системы. Потеря даже одной ночи сна приводит к снижению активности T-клеток и естественных киллеров (NK-клеток), которые борются с вирусами и раковыми клетками.
"Существует сложная связь между циклами сна и бодрствования и нашей иммунной системой. Пока вы спите, ваша иммунная система вырабатывает защитные вещества, борющиеся с инфекциями, таки как цитокины. Она их использует для борьбы с чужеродными захватчиками, такими как бактерии и вирусы", - подчеркнул консультант здоровья и эксперт по сну доктор Сью Пикок.
Настроение и психическое здоровье
Хроническая усталость провоцирует тревожность, раздражительность, апатию. Известные исследования Гарвардской медицинской школы указывают на прямую связь между недосыпом и риском депрессии. Сон и тревога могут стать замкнутым кругом, потому что недостаток сна вызывает тревогу, а тревога вызывает недостаток сна.
Тревога может негативно влиять на способность вашего организма засыпать, поскольку мозг находится в режиме "бей или беги".
"Недостаток сна негативно влияет на всё, что нам нужно для успешного выполнения работы: когнитивные способности, принятие решений, память и продолжительность концентрации внимания", - добавила Катарина Ледерле.
Если вы регулярно спите менее 6 часов, это не "особенность организма", а сигнал, что вы себя системно разрушаете. Сон - не роскошь и не опция, это физиологическая необходимость.
По данным Национальной службы здоровья, взрослый человек в среднем должен спать от 7 до 9 часов в сутки.
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