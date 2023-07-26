Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград

Виноград - дуже соковита та смачна ягода. Цей плід добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме він впливає на організм та що стається при його регулярному споживанні.

У чому користь винограду і чому варто його їсти, розповіли в популярному виданні Financial Express.

Користь винограду

Завдяки поживним і антиоксидантним властивостям виноград має численні переваги для здоров’я. Одна чашка плодів містить такі поживні речовини, як клітковина, мідь, вітамін K, вітаміни групи В, калій, вітамін C та вітамін Е.

За словами експертів, найбільша концентрація антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках винограду.

Також ця ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує ризик утворення тромбів та сповільнює процес старіння.

Що буде якщо часто вживати цю ягоду

За словами експертів, якщо щодня їсти виноград він принесе чимало користі для організму

стабільний артеріальний тиск

нормальний рівень холестерину

стабільний рівень цукру в крові

позитивний вплив на травлення

покращення пам'яті

хороший сон

Кому не варто їсти ці плоди

Вживати виноград у великій кількості однозначно не варто, оскільки це може призвести до діареї. У деяких людей після вживання цього плоду може виникнути кашель, сухість у роті та головний біль. Також виноград не рекомендується їсти в останньому триместрі вагітності.

В який час найкраще їсти виноград