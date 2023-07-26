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Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград

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Середа 26 липня 2023 14:59
Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград Що буде, якщо щодня їcти виноград (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Виноград - дуже соковита та смачна ягода. Цей плід добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме він впливає на організм та що стається при його регулярному споживанні.

У чому користь винограду і чому варто його їсти, розповіли в популярному виданні Financial Express.

Користь винограду

Завдяки поживним і антиоксидантним властивостям виноград має численні переваги для здоров’я. Одна чашка плодів містить такі поживні речовини, як клітковина, мідь, вітамін K, вітаміни групи В, калій, вітамін C та вітамін Е.

За словами експертів, найбільша концентрація антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках винограду.

Також ця ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує ризик утворення тромбів та сповільнює процес старіння.

Що буде якщо часто вживати цю ягоду

За словами експертів, якщо щодня їсти виноград він принесе чимало користі для організму

  • стабільний артеріальний тиск
  • нормальний рівень холестерину
  • стабільний рівень цукру в крові
  • позитивний вплив на травлення
  • покращення пам'яті
  • хороший сон

Кому не варто їсти ці плоди

Вживати виноград у великій кількості однозначно не варто, оскільки це може призвести до діареї. У деяких людей після вживання цього плоду може виникнути кашель, сухість у роті та головний біль. Також виноград не рекомендується їсти в останньому триместрі вагітності.

В який час найкраще їсти виноград

На думку експертів, щоб отримати найбільше користі з винограду, то краще його їсти натщесерце або на обід.

Раніше ми писали про те, які плоди допомагають швидко заснути.

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