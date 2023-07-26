Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград
Виноград - дуже соковита та смачна ягода. Цей плід добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме він впливає на організм та що стається при його регулярному споживанні.
У чому користь винограду і чому варто його їсти, розповіли в популярному виданні Financial Express.
Користь винограду
Завдяки поживним і антиоксидантним властивостям виноград має численні переваги для здоров’я. Одна чашка плодів містить такі поживні речовини, як клітковина, мідь, вітамін K, вітаміни групи В, калій, вітамін C та вітамін Е.
За словами експертів, найбільша концентрація антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках винограду.
Також ця ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує ризик утворення тромбів та сповільнює процес старіння.
Що буде якщо часто вживати цю ягоду
За словами експертів, якщо щодня їсти виноград він принесе чимало користі для організму
- стабільний артеріальний тиск
- нормальний рівень холестерину
- стабільний рівень цукру в крові
- позитивний вплив на травлення
- покращення пам'яті
- хороший сон
Кому не варто їсти ці плоди
Вживати виноград у великій кількості однозначно не варто, оскільки це може призвести до діареї. У деяких людей після вживання цього плоду може виникнути кашель, сухість у роті та головний біль. Також виноград не рекомендується їсти в останньому триместрі вагітності.
В який час найкраще їсти виноград
На думку експертів, щоб отримати найбільше користі з винограду, то краще його їсти натщесерце або на обід.
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