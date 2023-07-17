Панацея від хвороб. Цей фрукт зміцнює імінутет нічим не гірше за цитрусові

Ананас - це один із найсолодших та найбільш соковитих фруктів. Він добре насичує у спекотні дні. До того ж його смак - не єдина перевага цього плоду.

Про те, в чому користь ананасів та коли його краще їсти розповіли експерти популярному виданню Financialexpress.

Що відомо про ананас

Тропічний фрукт зазвичай їдять свіжозрізаним, запеченим або ж приготованим на грилі. Ананаси можуть покращити травлення та імунітет та допомогти у відновленні після будь-якої операції.

Фрукт також містить дуже багато корисних вітамінів та мінералів: клітковину, вітамін С, марганець, вітамін B6, мідь, тіамін, фолієву кислоту, калій, магній, ніацин тощо.

Цей фрукт містить дуже важливу сполуку під назвою бромелайн, яка допомагає організму розщеплювати та перетравлювати білки, також позитивно впливає на травлення, захищає від захворювань та має протизапальну дію.

Вітамін С важливий для підтримки здоров’я кісток і може знизити ризик остеопорозу. Антиоксиданти знижують ризик хвороб серця, діабету та онкології.

Кому не варто їсти цей фрукт

Людям з цукровим діабетом слід вживати ананаси в помірних кількостях, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Також ті, хто чутливі до бромелайну, можуть відчувати печіння, свербіж язика або навіть нудоту та діарею.

Хоча ананас вважається безпечним, невеликий відсоток людей може мати на нього алергію.

Також експерти додають, щоб отримати як можна більше користі від цього фрукта, найкраще його споживати на обід або вечерю.