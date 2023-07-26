Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть виноград
Виноград - очень сочная и вкусная ягода. Этот плод хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако его вкус - не единственное преимущество. Следует знать, как он влияет на организм и что происходит при его регулярном потреблении.
В чем польза винограда и почему стоит его есть, рассказали в популярном издании Financial Express.
Польза винограда
Благодаря питательным и антиоксидантным свойствам виноград обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Одна чашка плодов содержит такие питательные вещества как клетчатка, медь, витамин K, витамины группы В, калий, витамин C и витамин Е.
По словам экспертов, наибольшая концентрация антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда.
Эта ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск образования тромбов и замедляет процесс старения.
Что будет если часто употреблять эту ягоду
По словам экспертов, если ежедневно есть виноград, он принесет немало пользы для организма.
- стабильное артериальное давление
- нормальный уровень холестерина
- стабильный уровень сахара в крови
- положительное влияние на пищеварение
- улучшение памяти
- хороший сон
Кому не стоит есть эти плоды
Употреблять виноград в большом количестве однозначно не стоит, поскольку это может привести к диарее. У некоторых людей после употребления этого плода может возникнуть кашель, сухость во рту и головная боль. Также виноград не рекомендуется есть в последнем триместре беременности.
В какое время лучше есть виноград
По мнению экспертов, чтобы получить больше пользы из винограда, то лучше его есть натощак или на обед.
Раньше мы писали о том, какие плоды помогают быстро уснуть.
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