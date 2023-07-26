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Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть виноград

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Среда 26 июля 2023 14:59
Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть виноград Что будет, если ежедневно есть виноград (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Виноград - очень сочная и вкусная ягода. Этот плод хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако его вкус - не единственное преимущество. Следует знать, как он влияет на организм и что происходит при его регулярном потреблении.

В чем польза винограда и почему стоит его есть, рассказали в популярном издании Financial Express.

Польза винограда

Благодаря питательным и антиоксидантным свойствам виноград обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Одна чашка плодов содержит такие питательные вещества как клетчатка, медь, витамин K, витамины группы В, калий, витамин C и витамин Е.

По словам экспертов, наибольшая концентрация антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда.

Эта ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск образования тромбов и замедляет процесс старения.

Что будет если часто употреблять эту ягоду

По словам экспертов, если ежедневно есть виноград, он принесет немало пользы для организма.

  • стабильное артериальное давление
  • нормальный уровень холестерина
  • стабильный уровень сахара в крови
  • положительное влияние на пищеварение
  • улучшение памяти
  • хороший сон

Кому не стоит есть эти плоды

Употреблять виноград в большом количестве однозначно не стоит, поскольку это может привести к диарее. У некоторых людей после употребления этого плода может возникнуть кашель, сухость во рту и головная боль. Также виноград не рекомендуется есть в последнем триместре беременности.

В какое время лучше есть виноград

По мнению экспертов, чтобы получить больше пользы из винограда, то лучше его есть натощак или на обед.

Раньше мы писали о том, какие плоды помогают быстро уснуть.

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