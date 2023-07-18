Скарбниця вітамінів та мінералів. Ці плоди допоможуть швидко заснути

Вишня - дуже соковитий та смачний плід. Вона добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак її смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме вона впливає на організм та що стається при її регулярному споживанні.

У чому користь вишень і чому їх потрібно їсти, розповіли в популярному виданні Financialexpress.

Користь таких плодів

Ці маленькі, але надзвичайно корисні плоди багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Йдеться про вітаміни групи B, марганець, мідь, магній та вітамін К.

Такі речовини сприяють хорошому кровообігу в організмі, продуктивній роботі мозку та позитивно впливає на роботу нервової системи.

Вишні також є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає підтримувати вашу травну систему здоровою.

Протизапальні властивості цих плодів можуть бути корисними людям з артритом і подагрою. До того ж вважається, що вишню корисно їсти вагітним.

Що буде, якщо щодня їсти вишню

За словами експертів, якщо щодня їсти вишню, вона принесе чимало користі організму

покращення травлення

стабільний артеріальний тиск

покращення якості сну, оскільки містить мелатонін

вишні допомагають підтримувати регулярне серцебиття та допомагають виводити надлишок натрію з організму

ці плоди можуть допомогти полегшити м’язовий біль, пошкодження та запалення, спричинені фізичними вправами

посилення ефективності фізичних вправ

Кому їсти вишню не варто

Якщо у вас чутливий шлунок, то надмірне вживання вишні може призвести до діареї, газів або здуття живота.