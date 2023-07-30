Ось що насправді це означає. Ветеринар пояснила, чому собаки облизують своїх господарів

Напевно кожен власник собаки замислювався над тим, що означає, коли його улюбленець облизує йому руки. Причин може бути багато, іноді це не є лише проявом любові.

Чому собаки облизують господарів

Крістін називає головною причиною таких дій тварини - любов і прихильність до свого господаря.

"Коли собаки лижуть вас, це не тільки змушує вас відчувати любов тварини, а й допомагає вашому улюбленцю менше нервувати. Йому подобається смак вашої шкіри, і це ознака прихильності. Коли ваш собака лиже, у нього виділяються ендорфіни, тому тварина почуватиметься розслабленою", - каже ветеринар.

Вона пояснює, що облизування - це форма спілкування, турботи й ознака прив'язаності матері до своїх цуценят, яку тварини згодом переносять на свого господаря.

Літні собаки такими жестами показують, що вони підкоряються людині.

Інші експерти також виділяють кілька головних причин такої поведінки у собак.

Так тварини виявляють свою прихильність

Це інстинктивна поведінка, яка пов’язана з комфортом, який вони відчували, коли мати облизувала їх ще цуценям. Облизування відіграє важливу роль у їх зв’язку з господарями, змушуючи їх вивільняти дофамін і ендорфіни, які допомагають їм почуватися розслабленими, спокійними та щасливими. Так само як нам приємно гладити собаку, собакам, ймовірно, приємно лизати тих, кого вони люблять.

Вони показують емпатію

Якщо ваша собака "піклується" про вас, то облизує, щоб ви почувалися краще. У дослідженні 2012 року ветеринари попросили власників удавати, що ті плачуть, і виявили, що їхні собаки частіше облизують і притискаються до них носом, ніж коли господарі просто наспівують або говорять. Цілком можливо, що ці собаки просто демонстрували навчену поведінку, втім можна припустити, що ці тварини вміють співчувати.

Тваринам подобається людський піт

Коли ми потіємо, ми виділяємо сіль і кислотні хімічні речовини, які можуть видаватися смачними для собак. Ваш собака також може облизувати ваше обличчя та руки, відчуваючи запах їжі або зволожувальних кремів чи лосьйонів. Деякі ліки та лосьйони, такі як креми від псоріазу, можуть бути дуже отруйними для собак, тому ніколи не дозволяйте собаці лизати вас після їх використання.

Показують, що голодні

У дикій природі молоді собаки можуть облизувати рот матері, коли повертаються з полювання, щоб показати, що вони голодні. Цей інстинкт закладено в поведінці вашого собаки, і він може облизувати вас, щоб ви знали, що він голодний.

Проявляють стурбованість

Для собак облизування може бути заспокійливою поведінкою, яка допомагає перестати нервуватись. Якщо вони хвилюються або відчувають стрес, особливо якщо вони стурбовані через розлуку, то облизування вас або себе може допомогти їм почуватися менш тривожними.

Привернути увагу

Облизування - чудовий спосіб привернути вашу увагу. Якщо собака вас облизує, ви, ймовірно, погладите його, ласкаво поговорите чи пограєте. Це, своєю чергою, заохочує їх лизати вас.

Розлад поведінки

У деяких собак може розвинутися тип обсесивно-компульсивного розладу. Хоча таке трапляється рідко. Це може бути пов’язано з тривалим стресом або тривогою і може проявлятися в тому, що вони постійно облизують себе, предмети або інших людей. Це може призвести до виразок на язиці або лисин на шерсті. Якщо підозрюєте, що цей розлад у вашого собаки, проконсультуйтесь із ветеринаром.