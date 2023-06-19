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Які фрукти і ягоди можна давати собакам та чим вони корисні: список

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Понеділок 19 червня 2023 10:45
Які фрукти і ягоди можна давати собакам та чим вони корисні: список Які фрукти і ягоди можна давати їсти собакам (Freepik)
Автор: Василина Копитко

Здавалось би, що фрукти і ягоди - це не їжа для собак, але насправді деякі плоди є корисними для тварин. Головне, щоб такі ласощі становили не більше 10% раціону.

Про це розповіли на сторінці Vmiske в Instagram.

Яблуко

Цей фрукт вважається найбезпечнішим для собак. У яблуках містяться вітаміни A, B і C, кальцій, магній, що сприяє покращенню травлення.

Груша

Ці плоди багаті на клітковину та мідь, містять вітаміни С і К. Краще надавати перевагу твердим сортам.

Банан

У бананах є калій та вуглеводи, бажано давати їх не часто, наприклад, раз на тиждень.

Манго

Це джерело вітамінів А, В6, С і Е, а також калію. Перед тим як давати цей фрукт улюбленцю, його слід очистити від шкірки та видалити кісточку.

Які фрукти і ягоди можна давати собакам та чим вони корисні: списокФрукти і ягоди, які можна давати собакам (скриншот)

Диня

Містить бета-каротин, який позитивно вливає на зір. У спеку диня чудово втамовує спрагу, але важливо не перегодовувати собаку цим продуктом.

Кавун

Він багатий на вітаміни А, В, і С, магній і калій. Оскільки кавун на 90% складається з води, він відмінно запобігає зневодненню. Але якщо вже хочете пригостити свого улюбленця кавуном, то виберіть з нього кісточки.

Полуниця

Містить вітаміни В1 і В6, клітковини та антиоксиданти.

Чорниця

Джерело антиоксидантів, вітамінів К і С, магнію, клітковини та міді.

Собакам також можна давати малину, журавлину, лохину, ожину - головне дотримуватись норми годування.

Загалом ветеринари рекомендують, щоб будь-які додаткові ласощі складали лише 10% раціону тварини. А нову їжу в раціон вихованця потрібно вводити повільно та уважно слідкувати за реакцією організму.

Раніше ми розповідали про те, як віднадити кота від кімнатних рослин.

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