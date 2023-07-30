Вот что на самом деле это значит. Ветеринар объяснила, почему собаки облизывают своих хозяев

Вероятно, каждый владелец собаки задумывался над тем, что значит, когда его любимец облизывает ему руки. Причин может быть много, иногда это не только проявление любви.

Почему собаки облизывают хозяев

Кристин называет главной причиной таких действий животного - любовь и привязанность к своему хозяину.

"Когда собаки лижут вас, это не только заставляет вас чувствовать себя любимым, но и помогает вашей собаке меньше нервничать. Ему нравится вкус вашей кожи, и это признак привязанности. Когда ваша собака лижет, у нее выделяются эндорфины, поэтому животное будет чувствовать себя расслабленным", - говорит ветеринар.

Она объясняет, что облизывание - это форма общения, заботы и признак привязанности матери к своим щенкам, которую животные впоследствии переносят на своего хозяина.

Собаки в возрасте такими жестами показывают, что они подчиняются человеку.

Другие эксперты также выделяют несколько главных причин такого поведения у собак.

Так животные проявляют свою привязанность

Это инстинктивное поведение, связанное с комфортом, который они испытывали, когда мать облизывала их еще щенком. Облизывание играет важную роль в их связи с хозяевами, заставляя их высвобождать дофамин и эндорфины, помогающие им чувствовать себя расслабленными, спокойными и счастливыми. Так же, как нам приятно гладить собаку, собакам, вероятно, приятно лизать тех, кого они любят.

Они показывают эмпатию

Если ваша собака "заботится" о вас, то облизывает, чтобы вы чувствовали себя лучше. В исследовании 2012 года ветеринары попросили владельцев делать вид, что те плачут, и обнаружили, что их собаки чаще облизывают и прижимаются к ним носом, чем когда хозяева просто напевают или говорят. Вполне возможно, что эти собаки просто демонстрировали обученное поведение, однако, можно предположить, что эти животные уметь сочувствовать.

Животным нравится человеческий пот

Когда мы потеем, мы выделяем соль и кислотные химические вещества, которые могут показаться вкусными для собак. Ваша собака также может облизывать ваше лицо и руки, чувствуя запах пищи или кремов или лосьонов, которыми вы пользовались. Некоторые лекарства и лосьоны, такие как кремы от псориаза, могут быть очень ядовитым для собак, поэтому никогда не позволяйте собаке лизать вас после их использования.

Показывают, что голодны

В дикой природе молодые собаки могут облизывать рот матери, когда возвращаются с охоты, чтобы показать, что они голодны. Этот инстинкт заложен в поведении вашей собаки, и она может облизывать вас, чтобы вы знали, что она голодна.

Проявляют обеспокоенность

Для собак облизывание может быть успокаивающим поведением, которое помогает перестать нервничать. Если они волнуются или испытывают стресс, особенно если они озабочены из-за разлуки, то облизывание вас или себя может помочь им чувствовать себя менее тревожными.

Привлечь внимание

Облизывание - отличный способ привлечь ваше внимание. Если собака вас облизывает, вы, скорее всего, погладите ее, начнете говорить с ней или играть. Это, в свою очередь, поощряет их лизать вас.

Расстройство поведения

У некоторых собак может развиться тип обсессивно-компульсивного расстройства. Хотя такое случается редко. Это может быть связано с длительным стрессом или тревогой и может проявляться в том, что они постоянно облизывают себя, предметы или других людей. Это может привести к язвам на языке или залысине на шерсти. Если подозреваете, что это расстройство у вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром.