Ось так Одеса може виглядати вже найближчим часом: 7 варіантів змін (фото)

Проєкт 1 - озеленення дубами і кленами

Команда першого проєкту опитала одеситів і більшість заявила, що площі як такої вони не бачать, лише перехрестя. Місцеві підтримують ідею облаштування на Театральній площі пішохідної зони та озеленення.

Архітектори пропонують впорядкувати транспорт, зробити пішохідною вулицю Рішельєвську, прибрати щонайменше пів сотні паркувальних місць, а вул. Ланжеронську звузити до однієї смуги.

Також хочуть прибрати бордюри та інші перешкоди, а натомість встановити пандуси, щоб маломобільні групи населення могли вільно пересуватися площею.

Згідно з проєктом, праворуч від оперного театру пропонують висадити дуби, а Ланжеронівську вулицю озеленити кленами. А ще - встановити "сухий фонтан" овальної форми. Взимку його можна буде використовувати як ковзанку.

Візуалізація проєкту № 1 (скриншот)

Проєкт 2 - зона відпочинку з фонтаном

Представники другого проєкту пропонують розмістити на площі лавки, стільці, урни, вуличні ліхтарі, а по кутах площі звести два павільйони. У спорудах, зведених в класичному стилі, можуть розташуватися громадська бібліотека та простір для виставок.

Також команда пропонує створити зону відпочинку з фонтаном посеред шовковичних дерев.

Візуалізація проєкту № 2 (скриншот)

Проєкт 3 - реконструкція фасадів і нова аркада

Третій проєкт передбачає реконструкцію фасадів будівель, що розташовані на Театральній площі. Зокрема тих, де є радянська символіка. Дошки Пошани хочуть перенести - це дозволить провести реставраційні роботи з поновлення фасадів.

Ця команда пропонує відновити історичний вигляд будівель, що торцями виходять на площу. А після реконструкції облаштувати вечірнє декоративне освітлення фасадів.

Візуалізація проєкту № 3 (скриншот)

Також пропонують упорядкувати клумби у стилі французького парку епохи бароко та оздобити їх декоративним гранітним бордюром. Навколо наявних дерев софор - висадити кущі тису.

Нинішній фонтан біля готелю "Моцарт" архітектори пропонують замінити на масштабніший, а поруч - розмістити аркаду з вічнозеленого чагарнику. Всередині арок встановити скульптури-копії тих, що є на даху оперного театру.

Візуалізація проєкту № 3 (скриншот)

Проєкт 4 - нова площа у французькому стилі

Ця команда пропонує об’єднати сквери, що зараз розділені, за допомогою мощення та гравію, а проїзну частину підняти, аби позбутись бар'єрності.

Автори проєкту хочуть зонувати сквери на площі так, щоб їхня північна частина нагадувала прохолодний зелений Пале-Рояль - парк, що розташований в Парижі навпроти Лувру.

У південній частині зі східного фасаду театру пропонують облаштувати сухий фонтан.

Візуалізація проєкту № 4 (скриншот)

Проєкт 5 - скульптури і французький сад

Оскільки Одеський оперний театр зведений у стилі віденського бароко, під час розробки проєкту автори надихнулись площею між музеями-близнюками у Відні. Архітектори пропонують прибрати автомобільний рух на Театральній площі та створити єдиний пішохідний простір.

Також хочуть збільшити озеленення, обладнати місця для відпочинку у вигляді пагорбів, облаштувати благоустрій у стилі французького саду, встановити місця для сидіння (лавки з мармуру або бетону з імітацією під мармур) та декоративно вимостити площу.

Проєкт передбачає знесення одноповерхової прибудови ресторану "Моцарт", бо, на думку архітекторів, вона спотворює композицію площі.

Замість дошки пошани героїв Одещини хочуть облаштувати барельєфи або фрески, які показують сцени з внутрішнього життя театру. Скульптуру Колгоспника прибрати, а замість нього встановити скульптуру музи Полігінії. Ближче до театру розмістити скульптури Терпсіхори, Талії та Мельпомени.

Візуалізація проєкту № 5 (скриншот)

Проєкт 6 - театральний мурал

Цей проєкт пропонує створити мурал "Весь світ - театр, а люди в ньому - актори". Також облаштувати білборди із зображеннями зірок опери та балету і встановити два декоративних світильники "Театральна люстра" та афішну тумбу в бароковому стилі.

Візуалізація проєкту № 6 (скриншот)

Проєкт 7 - велосипедна доріжка і симетричне озеленення

Цей проєкт пропонує розділити простір на проїжджу частину, пішохідну зону, велосипедну доріжку та зону громадського простору. Проїжджу частину хочуть зменшити, замінивши покриття на ній на гранітну бруківку.

Зони хочуть озеленити за принципами ордерної системи і симетричності, які характерні для класицизму. У вечірній час підсвічувати дерева за допомогою ґрунтових світильників.

Візуалізація проєкту № 7 (скриншот)