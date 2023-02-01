У Києві з'явиться новий пішохідний міст. Ось яким він буде

У Києві продовжать будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський. Спорудження розпочалося ще у 2020 році і відбувається за кошти меценатів із Парижу.

Яким буде пішохідний міст

"Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Зараз уже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За виділені кошти планують завершити встановлення четвертої опори мосту. А також закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Міст матиме чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкта буде 4 м, довжина - 164 м. Новий міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки Оболонь.

"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори й фауни", - повідомляють у КМДА.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Згідно з проєктом, міст матиме залізні хвилі, які підсвічуватимуться. Первинну вартість будівництва ще у 2020 році називали близько 100 мільйонів гривень. Скільки воно коштуватиме зараз, поки невідомо.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Проєктував міст архітектор Андрій Миргородський, який також відповідав за проєкт вело-пішохідного мосту над Володимирською гіркою, більш відомого як "скляний міст Кличка".

На початку реалізації проєкту мер столиці ділився відео, яким має бути новий міст на Оболоні.