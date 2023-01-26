У Львові збудують житло для людей, які потребують реабілітації. Ось таким воно буде (фото)

У Львові визначилися із проєктом муніципального житла, яке збудують для людей, що проходитимуть реабілітацію у центрі "Незламні". Багатоквартирні будинки планують звести на вул. І. Миколайчука.

Про це повідомляє Львівська обласна адміністрація .

Що відомо про проєкт

Найкращий проєкт житла обрало журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу. Протягом трьох місяців учасники розробляли архітектурні варіанти для комплексу житлових будинків.

Проєктовані обʼєкти стануть муніципальним житлом та частиною Національного реабілітаційного центру "Незламні" (UNBROKEN). Тут проживатимуть люди, що проходять реабілітацію у Львові.

Ось так виглядатиме муніципальне житло (візуалізація: Drozdov&Partners)

Окрім житла, в складі комплексу передбачено створення центру соціальної та професійної адаптації та дитячого центру. Помешкання також зможуть використовуватися для розв'язання проблеми житлового забезпечення соціально вразливих категорій населення.

Ось так виглядатиме муніципальне житло (візуалізація: Drozdov&Partners)

У конкурсі взяли участь 25 команд з досвідом проєктування та реалізації житлових будинків з Києва, Львова, Вінниці, Дніпра та Чернівців.

Переможцем став проєкт авторського колективу Drozdov & Partners із Харкова.

Ось так виглядатиме муніципальне житло (візуалізація: Drozdov&Partners)

Нагадаємо, що проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові планує щороку допомагати 50 тисячам українців.

У центрі надаватимуть фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України. Також проводитимуть протезування та хірургічні втручання.

Ось так виглядатиме муніципальне житло (візуалізація: Drozdov&Partners)