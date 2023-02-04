Вот так Одесса может выглядеть уже в ближайшее время: 7 проектов (фото)

Проект 1 - озеленение дубами и кленами

Команда первого проекта опросила одесситов и большинство заявило, что площади как таковой они не видят, только перекресток. Местные поддерживают идею обустройства на Театральной площади пешеходной зоны и озеленения.

Архитекторы предлагают упорядочить транспорт, сделать пешеходной улицу Ришельевскую, убрать не менее полусотни парковочных мест, а ул. Ланжеронскую сузить до одной полосы.

Также хотят убрать бордюры и другие препятствия, а установить пандусы, чтобы маломобильные группы населения могли свободно передвигаться по площади.

Согласно проекту, справа от оперного театра предлагают высадить дубы, а Ланжероновскую улицу озеленить кленами. А еще - установить "сухой фонтан" овальной формы. Зимой его можно будет использовать как каток.

Визуализация проекта №1 (скриншот)

Проект 2 - зона отдыха с фонтаном

Представители второго проекта предлагают разместить на площади скамейки, стулья, урны, уличные фонари, а по углам площади возвести два павильона. В сооружениях, построенных в классическом стиле, могут расположиться общественная библиотека и пространство для выставок.

Также команда предлагает создать зону отдыха с фонтаном среди шелковичных деревьев.

Визуализация проекта №2 (скриншот)

Проект 3 - реконструкция фасадов и новая аркада

Третий проект предусматривает реконструкцию фасадов зданий, расположенных на Театральной площади. В частности, тех, где есть советская символика. Доски Почета хотят перенести - это позволит провести реставрационные работы по обновлению фасадов.

Эта команда предлагает восстановить исторический вид зданий, которые торцами выходят на площадь. А после реконструкции обустроить вечернее декоративное освещение фасадов.

Визуализация проекта №3 (скриншот)

Также предлагают привести в порядок клумбы в стиле французского парка эпохи барокко и украсить их декоративным гранитным бордюром. Вокруг имеющихся деревьев софор - высадить кусты тису.

Нынешний фонтан возле гостиницы "Моцарт" архитекторы предлагают заменить более масштабным, а рядом - разместить аркаду из вечнозеленого кустарника. Внутри арок установить скульптуры-копии на крыше оперного театра.

Визуализация проекта №3 (скриншот)

Проект 4 - новая площадь во французском стиле

Эта команда предлагает объединить скверы, которые сейчас разделены, с помощью мощения и гравия, а проезжую часть поднять, чтобы избавиться от барьеров.

Авторы проекта хотят зонировать скверы на площади так, чтобы их северная часть напоминала прохладный зеленый Пале-Рояль - парк, расположенный в Париже напротив Лувра.

В южной части восточного фасада театра предлагают обустроить сухой фонтан.

Визуализация проекта №4 (скриншот)

Проект 5 - скульптуры и французский сад

Поскольку Одесский оперный театр построен в стиле венского барокко, при разработке проекта авторы вдохновились площадью между музеями-близнецами в Вене. Архитекторы предлагают убрать автомобильное движение на Театральной площади и создать единое пешеходное пространство.

Также хотят увеличить озеленение, оборудовать места для отдыха в виде холмов, обустроить пространство в стиле французского сада, установить места для сидения (скамейки из мрамора или бетона с имитацией под мрамор) и декоративно вымостить площадь.

Проект предусматривает снос одноэтажной пристройки ресторана "Моцарт", поскольку, по мнению архитекторов, она искажает композицию площади.

Вместо доски уважения героев Одесской области хотят обустроить барельефы или фрески, показывающие сцены из внутренней жизни театра. Скульптуру Колхозника убрать, а вместо него установить скульптуру музы Полигинии. Ближе к театру разместить скульптуры Терпсихоры, Талии и Мельпомены.

Визуализация проекта №5 (скриншот)

Проект 6 - театральный мурал

Этот проект предлагает создать мурал "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры". Также обустроить билборды с изображениями звезд оперы и балета и установить два декоративных светильника "Театральная люстра" и афишную тумбу в барочном стиле.

Визуализация проекта №6 (скриншот)

Проект 7 - велосипедная дорожка и симметричное озеленение

Этот проект предлагает разделить пространство на проезжую часть, пешеходную зону, велосипедную дорожку и общественное пространство. Проезжую часть хотят уменьшить, заменив покрытие на ней на гранитную брусчатку.

Зоны хотят озеленить по принципам ордерной системы и симметричности, которые характерны для классицизма. В вечернее время подсветить деревья с помощью грунтовых светильников.

Визуализация проекта №7 (скриншот)