Ось як кішка "говорить", що в неї щось болить

Часте умивання або чухання, наявність подряпин на шкірі або випадання шерсті - все це може свідчити про захворювання шкіри. Водночас поганий стан і матовість шерсті поряд з великою кількістю лупи може вказувати на те чи інше серйозне захворювання.
Агресія
Агресивна поведінка, шипіння і навіть гарчання виявляються в тому випадку, якщо господар гладить тварину, торкаючись хворобливих зон на тілі кішки. При цьому найласкавіший улюбленець може подряпати або вкусити людину за руку.
Ротова порожнина
Будь-яке почервоніння навколо рота, опухлі ясна або неприємний запах - все це можливі ознаки зараження ротової порожнини вашого улюбленця.
Дані симптоми можуть бути досить болючими, і, як наслідок, кішка може навіть втратити апетит або жувати їжу тільки однією стороною рота.
Туалет повз лоток
Це, напевно, найбільш явний симптом проблем зі здоров'ям, коли кішка вже точно приверне увагу свого господаря.