Вот как кошка "говорит", что у нее что-то болит

Частое умывание или почесывание, наличие царапин на коже или выпадение шерсти - все это может свидетельствовать о заболеваниях кожи. В то же время плохое состояние и матовость шерсти наряду с большим количеством перхоти может указывать на то или иное серьезное заболевание.
Агрессия
Агрессивное поведение, шипение и даже рычание проявляются в том случае, если хозяин гладит животное, касаясь болезненных зон на теле кошки. При этом самый ласковый любимец может поцарапать или укусить человека за руку.
Ротовая полость
Любое покраснение вокруг рта, опухшие десну или неприятный запах - все это возможные признаки заражения полости рта вашего любимца.
Данные симптомы могут быть достаточно болезненными и, как следствие, кошка может даже потерять аппетит или жевать пищу только одной стороной рта.
Туалет мимо лотка
Это, пожалуй, самый явный симптом проблем со здоровьем, когда кошка уж точно привлечет внимание своего хозяина.