Вот как кошка "говорит", что у нее что-то болит

Отказ от еды

Сниженный аппетит и отказ от еды - один из самых распространенных признаков различных заболеваний и болей у кошек.

Если ваш любимец стал есть меньше обычного, это может быть спровоцировано как жаркой погодой, снижающей аппетит, так и нахождением еды вне дома.

К тому же, если ухудшение аппетита сопровождается такими симптомами, как вялость, рвота, диарея, потеря веса и другими признаками серьезных заболеваний, следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Вялость, длительный сон, желание прятаться в темные и уютные уголки - признаки проблем со здоровьем, ведь раньше котик был очень активен и игрив.

Кожа и шерсть

Состояние кожи - это надежный индикатор здоровья кошек. Кожа вашего питомца должна иметь гладкую текстуру, быть черной или розовой, а шерсть - блестящей.