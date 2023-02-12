Чому кішка лягає в ноги, і що вона хоче "сказати" господарю
Якщо ваша кішка час від часу любить згорнутися клубочком біля ваших ніг, ви, мабуть, загадуватися над питанням, чому саме це місце вона обирає для релаксу. Насправді цьому є реальні причини.
Що хоче вам "сказати" улюблениця такою поведінкою - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Чому кішка лягає в ноги
Зоологи відповідають це питання по-різному. По-перше, кішка лягає в ногах, оскільки там не лише тепло, а й зручно.
Крім того, пухнастик там почувається безпечніше, адже біля ніг менше шансів бути придушеним господарем, що крутиться уві сні.
Також фахівці вважають, що причина в ієрархічній природі взаємин кішок та їхніх господарів. Кішки не претендують на лідерство в сім'ї, тому задовольняються місцем біля ніг.
Якщо ваша кішка часто спить у вас у ногах, це означає, що вона визнає вас як лідера та ватажка.
В яких випадках кішка може лягати на груди
Якщо кішці подобається лежати у людини на грудях, швидше за все, це тому, що вона не сприймає її як загрозу, а також відчуває теплі почуття.
Кішки використовують запах як ознаку території та володіння. Ваша улюблениця таким чином може намагатися вас помітити своїми "феромонами".
Також це ознака довіри: кішка найбільш вразлива уві сні, а наближення до господаря говорить, що вона цілком йому довіряє.
Крім того, кішки, які люблять своїх господарів, часто шукають почуття тепла і серця, що б'ється, як сигнали зв'язку.
Раніше ми писали, чому кішки виявляють особливу любов до вагітних жінок.
Також дізнайтеся, як кішка реагує на негатив у домі.