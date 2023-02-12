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Чому кішка лягає в ноги, і що вона хоче "сказати" господарю

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Неділя 12 лютого 2023 21:30
Чому кішка лягає в ноги, і що вона хоче "сказати" господарю Як розшифрувати поведінку кішок (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ваша кішка час від часу любить згорнутися клубочком біля ваших ніг, ви, мабуть, загадуватися над питанням, чому саме це місце вона обирає для релаксу. Насправді цьому є реальні причини.

Що хоче вам "сказати" улюблениця такою поведінкою - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Чому кішка лягає в ноги

Зоологи відповідають це питання по-різному. По-перше, кішка лягає в ногах, оскільки там не лише тепло, а й зручно.

Крім того, пухнастик там почувається безпечніше, адже біля ніг менше шансів бути придушеним господарем, що крутиться уві сні.

Також фахівці вважають, що причина в ієрархічній природі взаємин кішок та їхніх господарів. Кішки не претендують на лідерство в сім'ї, тому задовольняються місцем біля ніг.

Якщо ваша кішка часто спить у вас у ногах, це означає, що вона визнає вас як лідера та ватажка.

В яких випадках кішка може лягати на груди

Якщо кішці подобається лежати у людини на грудях, швидше за все, це тому, що вона не сприймає її як загрозу, а також відчуває теплі почуття.

Кішки використовують запах як ознаку території та володіння. Ваша улюблениця таким чином може намагатися вас помітити своїми "феромонами".

Також це ознака довіри: кішка найбільш вразлива уві сні, а наближення до господаря говорить, що вона цілком йому довіряє.

Крім того, кішки, які люблять своїх господарів, часто шукають почуття тепла і серця, що б'ється, як сигнали зв'язку.

Раніше ми писали, чому кішки виявляють особливу любов до вагітних жінок.

Також дізнайтеся, як кішка реагує на негатив у домі.

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