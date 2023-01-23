Як кішка вказує на присутність негативу в домі: головний сигнал

Кішки - чудові природні барометри настрою і енергетики в домі. Вони можуть сигналізувати, що в оселі присутній негатив. Головне - вміти прочитати ці сигнали.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як кішки реагують на негатив у будинку

Якщо кішка почала відмовлятися від звичної їжі чи ігор, згадайте, чи не приходив нещодавно до оселі якийсь небажаний гість і як годованець себе з ним поводив.

З негативно налаштованими людьми кішки поводяться відсторонено, можуть навіть виявляти агресію.

А якщо ваша добродушна кішка раптово наїжачилась і зашипіла на вас, задумайтеся, можливо, джерелом негативу в будинку є ви самі.

Хто такі "погані" люди на думку кішок

Існує думка, що кішки відчувають енергетику людини. І якщо вона негативна, тварина це розуміє і показує своєю поведінкою.

Але є і більш логічне пояснення: "погана" людина для кота - це та, хто просто не любить цих тварин. А оскільки кішки вміють зчитувати емоції, вони можуть зрозуміти, що людина до них не дуже радо налаштована.

Як поводяться тварини при цьому

Вважається, якщо в ваш будинок приходить людина з негативною енергією або поганими думками, це часто можна визначити по поведінці кішки.

Спочатку вона може пильно на людину дивитися, гіпнотизуючи, потім обережно відходить і намагається триматися подалі. Тварина може тікати, ховатися або, навпаки, носитися, мов рятуючись від невидимого переслідувача.

І не тільк: кішка може шипіти, вигинатися, виляти хвостом і навіть намагатися вдарити лапою людину, яка їй не подобається.