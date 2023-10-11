Ось як кішка "говорить", що в неї щось болить

Тварина не може розповісти про своє самопочуття, тому будь-які відхилення у здоров'ї власник може помітити тільки у зміні поведінки улюбленця. До того ж коти можуть часто подавати ознаки, які свідчать про проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet md .

Відмова від їжі

Знижений апетит та відмова від їжі - одна з найпоширеніших ознак різних захворювань і болю у котів.

Якщо ваш улюбленець став їсти менше, ніж зазвичай, це може бути спровоковано як спекотною погодою, яка знижує апетит, так і знаходженням їжі поза домом.

До того ж, якщо погіршення апетиту супроводжується такими симптомами, як млявість, блювота, діарея, втрата ваги і іншими ознаками серйозних захворювань, то слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря.

Зміна рівня активності

Коти можуть стати менш активними та спати більше годин, ніж раніше. Млявість, тривалий сон, бажання ховатися в темні й затишні куточки - ознаки проблем зі здоров'ям, адже раніше котик був дуже активний і грайливий.

Шкіра та шерсть

Стан шкіри - це надійний індикатор здоров'я котів. Шкіра вашого вихованця повинна мати гладку текстуру, бути чорною або рожевою, а шерсть - блискучою.