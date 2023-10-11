Ось як кішка "говорить", що в неї щось болить
Тварина не може розповісти про своє самопочуття, тому будь-які відхилення у здоров'ї власник може помітити тільки у зміні поведінки улюбленця. До того ж коти можуть часто подавати ознаки, які свідчать про проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet md.
Відмова від їжі
Знижений апетит та відмова від їжі - одна з найпоширеніших ознак різних захворювань і болю у котів.
Якщо ваш улюбленець став їсти менше, ніж зазвичай, це може бути спровоковано як спекотною погодою, яка знижує апетит, так і знаходженням їжі поза домом.
До того ж, якщо погіршення апетиту супроводжується такими симптомами, як млявість, блювота, діарея, втрата ваги і іншими ознаками серйозних захворювань, то слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря.
Зміна рівня активності
Коти можуть стати менш активними та спати більше годин, ніж раніше. Млявість, тривалий сон, бажання ховатися в темні й затишні куточки - ознаки проблем зі здоров'ям, адже раніше котик був дуже активний і грайливий.
Шкіра та шерсть
Стан шкіри - це надійний індикатор здоров'я котів. Шкіра вашого вихованця повинна мати гладку текстуру, бути чорною або рожевою, а шерсть - блискучою.
Часте умивання або чухання, наявність подряпин на шкірі або випадання шерсті - все це може свідчити про захворювання шкіри. Водночас поганий стан і матовість шерсті поряд з великою кількістю лупи може вказувати на те чи інше серйозне захворювання.
Агресія
Агресивна поведінка, шипіння і навіть гарчання виявляються в тому випадку, якщо господар гладить тварину, торкаючись хворобливих зон на тілі кішки. При цьому найласкавіший улюбленець може подряпати або вкусити людину за руку.
Ротова порожнина
Будь-яке почервоніння навколо рота, опухлі ясна або неприємний запах - все це можливі ознаки зараження ротової порожнини вашого улюбленця.
Дані симптоми можуть бути досить болючими, і, як наслідок, кішка може навіть втратити апетит або жувати їжу тільки однією стороною рота.
Туалет повз лоток
Це, напевно, найбільш явний симптом проблем зі здоров'ям, коли кішка вже точно приверне увагу свого господаря.
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