Вот как кошка "говорит", что у нее что-то болит
Животное не может рассказать о своем самочувствии, поэтому любые отклонения в здоровье владелец может заметить только в изменении поведения любимца. К тому же кошки могут часто подавать признаки, свидетельствующие о проблемах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet md.
Отказ от еды
Сниженный аппетит и отказ от еды - один из самых распространенных признаков различных заболеваний и болей у кошек.
Если ваш любимец стал есть меньше обычного, это может быть спровоцировано как жаркой погодой, снижающей аппетит, так и нахождением еды вне дома.
К тому же, если ухудшение аппетита сопровождается такими симптомами, как вялость, рвота, диарея, потеря веса и другими признаками серьезных заболеваний, следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
Изменение уровня активности
Кошки могут стать менее активными и спать больше часов, чем раньше. Вялость, длительный сон, желание прятаться в темные и уютные уголки - признаки проблем со здоровьем, ведь раньше котик был очень активен и игрив.
Кожа и шерсть
Состояние кожи - это надежный индикатор здоровья кошек. Кожа вашего питомца должна иметь гладкую текстуру, быть черной или розовой, а шерсть - блестящей.
Частое умывание или почесывание, наличие царапин на коже или выпадение шерсти - все это может свидетельствовать о заболеваниях кожи. В то же время плохое состояние и матовость шерсти наряду с большим количеством перхоти может указывать на то или иное серьезное заболевание.
Агрессия
Агрессивное поведение, шипение и даже рычание проявляются в том случае, если хозяин гладит животное, касаясь болезненных зон на теле кошки. При этом самый ласковый любимец может поцарапать или укусить человека за руку.
Ротовая полость
Любое покраснение вокруг рта, опухшие десну или неприятный запах - все это возможные признаки заражения полости рта вашего любимца.
Данные симптомы могут быть достаточно болезненными и, как следствие, кошка может даже потерять аппетит или жевать пищу только одной стороной рта.
Туалет мимо лотка
Это, пожалуй, самый явный симптом проблем со здоровьем, когда кошка уж точно привлечет внимание своего хозяина.
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