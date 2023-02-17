Ось чому сучасні коти насправді закопують свої лотки

Інстинкт від предків

Багато кішок мають дивну звичку не тільки копати наповнювач у лотку, а й дряпати підлогу біля туалету, ніби закопуючи її.

Така процедура обумовлена інстинктами, що дісталися домашній кішці від далеких диких предків.

Кішка закопує лоток, щоб запах не видав її місцезнаходження. Це потрібно, щоб відвадити більш крупного хижака, а також зробити кішку "невидимою" для тих, на кого вона полює.

У сучасних кішок з'явилася нова звичка

Ви могли помічати, що кішка закопує свій лоток ще до того як туди сходити, або навіть замість того.

Оскільки кішки вже давно живуть в штучних для них умовах, саме господар має дбати про чистоту котячої вбиральні.

І таким закопуванням сучасні кішки дають зрозуміти господареві, що лоток брудний, пора поміняти наповнювач.

Що робити, якщо кішка ходить не туди

Тицяти мордою в калюжу чи купку - це дуже жорстоко, тим паче що зараз є чудові й недорогі варіанти. Зокрема у продажу можна знайти спеціальні спреї типу "Місце тут" і "Місце не тут", які покажуть годованцю, куди йому треба ходити. Вартість пшикалки - близько 100 гривень.