Вот почему современные коты на самом деле закапывают свои лотки

Домашние кошки без преувеличения уникальные животные, которые за годы тесного сожительства приобрели много новых привычек, но и не забыли о старых. К последним относится и прикапывание экскрементов в лотках, которое впрочем приобрело новое значение.
Зачем современные коты продолжают это делать – читайте в материале Styler ниже.
Многие кошки имеют странную привычку не только копать наполнитель в лотке, а и царапать пол у туалета, словно закапывая его.
Такая процедура обусловлена инстинктами, доставшимися домашней кошке от далеких диких предков.
Кошка закапывает лоток, чтобы запах не выдал ее местонахождение. Это нужно, чтобы отвадить более крупного хищника, а также сделать кошку "невидимой" для тех, на кого она охотится.
Вы могли замечать, что кошка закапывает свой лоток еще до того, как туда сходить, или даже вместо того.
Поскольку кошки уже давно живут в искусственных для них условиях, именно хозяин должен заботиться о чистоте кошачьего туалета.
И таким закапыванием современные кошки дают понять хозяину, что лоток грязный, пора поменять наполнитель.
Тыкать мордой в лужу или кучку - это очень жестоко, тем более что сейчас есть замечательные и недорогие варианты. В частности, в продаже можно найти специальные спреи типа "Место здесь" и "Место не здесь", которые покажут питомцу, куда ему нужно ходить. Стоимость пшикалки – около 100 гривен.
Раньше мы писали, почему кошка ложится в ноги, и что она хочет "сказать" хозяину.
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