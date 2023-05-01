Ось чому повітря у спальні має величезне значення для здоров'я: що з'ясували вчені

Вчені технічного університету Данії з'ясували, що повітря у спальні під час сну впливає на наші когнітивні функції та концентрацію вранці. І саме через погане повітря ми можемо почуватися вранці розбитими.

Про це йдеться у новому дослідженні, яке опублікували на сайті університету.

Міжнародна група дослідників з Данії та Китаю з'ясувала, що кількість вуглекислого газу в спальні не лише впливає на якість сну, а може ще й порушувати когнітивні здібності та знизити працездатність наступного дня. Для оптимальної якості сну концентрація вуглекислого газу не повинна перевищувати 750 частин на мільйон.

Вчені провели вимірювання у понад сотні будинків у Данії та в Шанхаї. Вони вивчали якість повітря у спальні, відстежували якість сну та перевіряли когнітивні здібності учасників експерименту наступного дня.

Такі ж дані дослідники збирали у добровольців, які погодилися провести ніч у кліматичній камері – прозорій коробці з плексигласу, яка дозволяє відстежувати та аналізувати якість повітря протягом ночі.

Аналізи показали взаємозалежність між концентрацією вуглекислого газу та працездатністю: висока концентрація CO2 негативно впливає на здатність концентруватися, розуміти інформацію та реагувати на зовнішні імпульси.

Але при гарній вентиляції та якісному повітрі за вікном спальні (нижче 750 частин на мільйон), відсутній негативний вплив на якість сну. У приміщення, де концентрація вуглекислого газу вища за 1150 частин на мільйон - помітно погіршується якість сну. А при концентрації вище 2600 частин – на ранок у рази знижується працездатність.

Як зазначають дослідники у своїх результатах, в умовах міського середовища зі значним забрудненням повітря за вікном простого провітрювання може бути недостатньо. У такій ситуації найкращим рішенням може стати штучна система вентиляції.