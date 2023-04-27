Ці три напої посилюють тривогу: будьте обережнішими з тим, що п'єте щодня

Напої мають властивість заспокоювати, бадьорити чи вгамовувати спрагу. І деякі з них здатні посилювати стан тривожності та занепокоєння. Такі напої не можна пити перед важливими зустрічами, іспитами чи сном.

Які напої можуть посилювати тривожність та занепокоєння, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.

Які напої викликають тривогу

За словами фахівця, три напої здатні викликати чи посилити тривожні стани. Це:

Кава - навіть одна чашка

Алкоголь - особливо з бульбашками

Безалкогольна кола або пепсі та інші продукти з цукрозамінником аспартамом

Чому ці напої викликають тривогу

Річ у тому, що аспартам пригнічує створення в головному мозку гормонів радості – серотоніну та дофаміну. І підвищує рівень гормону стресу – кортизолу.

"П'єте дієтичну колу ви, а нервові порушення отримують потім ваші діти через зміни у генах, які викликає аспартам", - наголошує лікар.

Крім того, ці напої здатні викликати не лише тривогу. Ще через них бувають проблеми з навчанням, головний біль, судоми, мігрень, депресія та безсоння. Підвищений ризик інсульту, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та раку.

Чередниченко наголосила, що аспартам зустрічається не лише у напоях. Також він є у продуктах.

"Аспартам маркується на етикетках продуктів Е 951. Це жувальні гумки, солодощі для діабетиків, фруктові йогурти, спортивне харчування та вітаміни для дітей та дорослих", - додала фахівець.

До речі, про небезпеку аспартаму було проведено дослідження. Вчені встановили, що ця речовина цілком безпечна лише у мінімальних добових дозах – 50 мг/кг. А при перевищенні дози аспартам може бути небезпечним.