Вічна молодість: вчені дізналися, як зупинити старіння і збільшити тривалість життя

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили, що клітини можна перепрограмувати, щоб зупинити їх природне руйнування й, відповідно, старіння.

Про це пише The Sun .

Що саме вдалося відкрити вченим

Відкриття, зроблене на клітинах дріжджів, може прокласти шлях до з’ясування того, як загальмувати старіння людей, вважають науковці.

"Наша робота є прикладом підтвердження концепції, демонструючи успішне застосування синтетичної біології для перепрограмування процесу старіння клітин. Це може закласти основу для розробки синтетичних генних ланцюгів для ефективного сприяння довголіттю складніших організмів", - заявив професор Нан Хао.

В останньому дослідженні, опублікованому в журналі Science, розглядалося, як уповільнити старіння на клітинному рівні.

Попередні дослідження команди виявили механізми, які викликають старіння клітин, які називаються ланцюгами регуляції генів.

"Ці генні схеми можуть працювати як наші домашні електричні схеми, які керують такими пристроями, як побутова техніка та автомобілі", - додав професор.

Як це працює на практиці

Команда виявила, що гени можна переналаштувати для запуску або зупинки. Вони запрограмували схеми для перемикання між двома різними станами, сповільнюючи дегенерацію дріжджових клітин.

Це дозволило значно збільшити тривалість життя клітин, встановивши новий рекорд для збільшення життя завдяки генетичним і хімічним втручанням.

Клітини жили в середньому на 82% довше, ніж контрольна група, яка не була змінена.

"Це перший раз, коли синтетична біологія та інженерні принципи з обчислювальним керуванням були використані для перепрограмування процесу старіння", - каже професор Хао.

Далі команда вивчатиме, як результати можна застосувати до клітин людини, включаючи стовбурові клітини та нейрони.