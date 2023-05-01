Вот почему воздух в спальне имеет огромное значение для здоровья: что выяснили ученые

Ученые технического университета Дании выяснили, что воздух в спальне во время сна влияет на наши когнитивные функции и концентрацию по утрам. И именно из-за плохого воздуха мы можем чувствовать себя по утрам разбитыми.

Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовали на сайте университета.

Международная группа исследователей из Дании и Китая выяснила, что количество углекислого газа в спальне не только влияет на качество сна, но может еще и нарушать когнитивные способности и снизить работоспособность на следующий день. Для оптимального качества сна концентрация углекислого газа (СО2) не должна превышать 750 частей на миллион.

Ученые провели измерения в более сотни домов в Дании и в Шанхае. Они изучали качество воздуха в спальне, отслеживали качество сна и проверяли когнитивные способности участников эксперимента на следующий день.

Такие же данные исследователи собирали у добровольцев, которые согласились провести ночь в климатической камере - прозрачной коробке из плексигласа, которая позволяет отслеживать и анализировать качество воздуха в течение ночи.

Анализы показали взаимозависимость между концентрацией углекислого газа и работоспособностью: высокая концентрация СО2 негативно влияет на способность концентрироваться, понимать информацию и реагировать на внешние импульсы.

Но при хорошей вентиляции и качественным воздухом за окном спальни (ниже 750 частей на миллион), отсутствует негативное влияние на качество сна. В помещения, где концентрация углекислого газа выше 1150 частей на миллион - заметно ухудшается качество сна. А при концентрации выше 2600 частей - на утро в разы снижается работоспособность.

Как отмечают исследователи в своих результатах, в условиях городской среды со значительным загрязнением воздуха за окном, простого проветривания может быть недостаточно. В такой ситуации лучшим решением может стать искусственная система вентиляции.