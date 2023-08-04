Опублікували списки абітурієнтів, які поступили на бюджет. Як підтвердити місце навчання

4 серпня оприлюднили рейтинги вступників на бакалаврат, яких рекомендовано до зарахування на бюджетну форму навчання, а це - понад 78 тис. абітурієнтів. Зараз їм потрібно надати підтвердження ВНЗ, що вони будуть навчатись саме у них.

Про те, де можна перевірити списки, хто потрапив на бюджет, і як підтвердити своє місце навчання, пише " Освіта ua ".

Де і як перевірити список рекомендованих вступників на бюджет

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджет на можна перевірити на сайті інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA".

В електронному кабінеті таких вступників напроти однієї з поданих заяв з’явився статус "Рекомендовано (бюджет)".

Абітурієнти, яких рекомендовано до зарахування, повинні до 18:00 8 серпня онлайн або в закладі освіти підтвердити вибір місця навчання та надати копії необхідних документів (онлайн або очно).

Також вступник має укласти договір про навчання між закладом освіти та абітурієнтом (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Як підтвердити місце навчання

Для підтвердження місця навчання на бюджетній формі абітурієнту потрібно виконати вимоги ВНЗ щодо зарахування.

Вступник повинен підписати заяву онлайн за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис) або Дія. Підпис (знаходиться у процесі впровадження). Або ж написати заяву власноруч й підписати видрукований примірник і завантажити його сканкопію в електронний кабінет.

В електронному кабінеті усі вступники мають підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Вступники, які перебувають на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або за кордоном, і не можуть отримати КЕП на ID-картку, можуть завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви.

Як накласти КЕП

У модулі "Подані заяви на вступ" абітурієнту потрібно виділити позначкою потрібну заяву зі статусом "Рекомендовано (бюджет)" або "Рекомендовано (контракт)" та натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

Також вступник має підтвердити, що він попереджений про обов'язковість подання військовозобов'язаними громадянами України військово-облікового документа. Цю позначку мають встановити усі, незалежно від статі.

Потім потрібно вибрати пункт "Накласти кваліфікований електронний підпис" та натиснути кнопку "Накласти КЕП". Для цього слід вибрати центр сертифікації, який видав ключ КЕПу, завантажити файл ключа, зазначити пароль до нього та натиснути кнопку "Підписати".

Далі треба оновити сторінку, щоб переконатися, що заява підписана. Якщо ви все зробили правильно, то навпроти неї з'явиться дата і час підписання.

Як завантажити сканкопії