Вступ на магістратуру стартував. Ось, що потрібно знати для продовження навчанння
Новий навчальний рік уже не за горами, і в Україні розпочався прийом документів на вступ у магістратуру. Охочим продовжити навчання радять не зволікати із подачею заяв.
Коли завершується термін прийому документів та як вступити на бюджет - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.
Як подати заяву на вступ
Для цього вам потрібно:
- зареєструвати чи увійти у свій електронний кабінет на сайті
- заповнити необхідні дані в кабінеті та додати якісне фото
- через пошук знайти бажану конкурсну позицію та обрати джерело фінансування
- розподілити заяви на бюджет за пріоритетами - від 1 до 5
- зазначити, чи здобували ви ступінь магістра раніше
- обрати результати вступних випробувань та додати мотиваційний лист
- перевірити, чи все правильно зазначили, та підтвердити подання заяви
Подати заяву потрібно до 18:00 21 серпня 2023 року. Рекомендації на бюджет оприлюднять до 26 серпня включно, а на контракт - із 30 серпня.
Електронний кабінет вступника (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
Головні помилки під час реєстрації електронного кабінету
- Не знайдено екзаменаційний лист
У такому разі вступнику потрібно надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.1". До листа додати сканкопію чи фото сертифіката ЄВІ, скановану копію документа про вищу освіту, копію документа, що посвідчує особу та скриншот з помилкою.
- Вказано анульований документ про вищу освіту
Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.3". До листа потрібно додати сканкопію чи фото документа про вищу освіту, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою.
- Дані вступника в ЄДЕБО не збігаються з даними в документі про вищу освіту
Щоб усунути помилку, вступник повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М3.4". До листа додати сканкопії чи фото документа про вищу освіту, сертифіката ЄВІ, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою.
Усі помилки, з якими можуть зіштовхнутися вступники, можна переглянути за посиланням.
Що означають статуси в електронному кабінеті
Ці пояснення допоможуть вам легше орієнтуватися в тому, на якому етапі ваша вступна кампанія:
- "зареєстровано в ЄДЕБО" - ви успішно подали заяву на вступ
- "потребує уточнення вступником" - заклад освіти прийняв вашу заяву, але комісії потрібно уточнити деякі ваші дані
- "зареєстровано в закладі освіти" - заклад освіти прийняв заяву та розглядає питання вашої участі в конкурсному відборі
- "допущено до конкурсу" - ваша заява бере участь у конкурсному відборі на бюджет, а в разі не отримання бюджетного місця - на контракт
- "допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ваша заява бере участь у конкурсі на контракт
- "відмовлено закладом освіти" - заклад освіти не допустив вас до участі в конкурсі
- "скасовано вступником" - ви скасували заяву до того, як її прийняв заклад освіти
- "скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)" - заклад освіти прийняв заяву до того, як ви її скасували
- "деактивовано" - за однією із заяв ви пройшли на бюджет, тому решта деактивуються
- "рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви пройшли конкурсний відбір на бюджет
- "рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви пройшли конкурсний відбір на контракт
- "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви втратили право на зарахування на бюджет
- "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви втратили право на зарахування на контракт
- "включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви зараховані на навчання на бюджет
- "включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви зараховані на навчання на контракт
- "скасовано зарахування" - ваше зарахування до закладу освіти скасували
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