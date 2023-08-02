Склали новий рейтинг найпопулярніших ВНЗ України. Ось хто став лідером

До закладів вищої освіти цьогоріч подали заяви понад 1 млн 140 тис. вступників. Майже 700 тис. із них на основі освіти 11 класів. За кількістю поданих заяв у кожен заклад, освітяни склали рейтинг найпопулярніших університетів України.

Національний університет "Львівська політехніка"

Очолила рейтинг найпопулярніших закладів "Львівська політехніка". Її студентами захотіли стати 33 059 абітурієнтів. Зазвичай, лідерами ВНЗ ставали київські університети. Цьогоріч, ймовірно, на результати вплинуло те, що багато молоді переїхало на захід України через війну й там подавали заяви на вступ.

Національний університет "Львівська політехніка" стала абсолютним лідером за кількістю заявок (фото: Вікіпедія)

Львівський національний університет ім. І. Франка

Друге місце у рейтингу також зайняв львівський освітній заклад. До університету ім. І. Франка цьогоріч подали заяви 32 308 вступників. Зазначимо, що цей заклад регулярно входить у п'ятірку найкращих ВНЗ України.

Університет ім. Івана Франка всього лиш на 700 заяв отримав менше ніж лідер рейтингу - Політехніка (фото: Вікіпедія)

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Третє місце у рейтингу посів університет ім. Т. Шевченко. Понад 30 тис. абітурієнтів захотіли стати його студентами й подали заявки на вступ. Нагадаємо, що у Консолідованому рейтингу українських ВНЗ 2023-го року цей університет зайняв першу позицію.

У Київський національний університет ім. Т. Шевченка подали заяви понад 30 тис. абітурієнтів (фото: Вікіпедія)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Четверте місце посів КПІ, на вступ на навчання у ньому подали заяви понад 30 тис. абітурієнтів. Зазначимо, що він лише на 300 заяв відстав за кількістю від університету Шевченка. Цікаво, що у Консолідованому рейтингу українських ВНЗ 2023-го він також був на четвертому місці.

Понад 30 тис. студентів подали заяви на вступ у КПІ (фото: Вікіпедія)

Національний авіаційний університет

П'ятірку замикає Авіаційний університет, який прийняв заявки від понад 19 тис. абітурієнтів. Наголосимо, що цей ВНЗ є також одним із постійних освітніх лідерів у різноманітних рейтингах.

Національний авіаційний університет замкнув першу п'ятірку найпопулярніших ВНЗ України(фото: Вікіпедія)

Державний торговельно-економічний університет

На шостому місці опинився Державний торговельно-економічний університет. До нього подали заявки 18 тис. вступників.

Державний торговельно-економічний університет регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ країни (фото: Вікіпедія)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Сьоме місце зайняв університет імені Юрія Федьковича, він отримав понад 13 тис. заяв для вступу. Додамо, що цей заклад є одним із найпрестижніших та найстаріших університетів на заході України.

13 тис. абітурієнтів подали заявки на вступ у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (фото: Вікіпедія)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Восьме місце у рейтингу зайняв Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Трохи більше 13 тис. вступників подали заяву до цього закладу. Зазначимо, що торік цей університет був на десятому місці серед найпопулярніших ВНЗ.

Минулого року університет зайняв десяту позицію у рейтингу найпопулярніших ВНЗ України (фото: pnu.edu.ua)

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

На дев'ятому місці опинився Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Він прийняв понад 12 тис. заяв на вступ. Відзначимо, що цей заклад став п'ятим київським університетом, який увійшов у десятку найпопулярніших ВНЗ країни.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана отримав понад 12 тис. заяв від абітурієнтів (фото: Вікіпедія)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Замикає десятку лідерів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Понад 11 тис. абітурієнтів подали заяви на вступ до нього. Зазначимо, що за результати міжнародного рейтингу UniRank у 2023 році він був на третьому місці.

Харківський Університет також регулярно входить у перелік найкращих ВНЗ України (фото: Вікіпедія)